Nürnberger Burg-Pokal-ticket voor Emma Kanerva en Mist of Titanium

De Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Schenenfeld is gewonnen door Emma Kanerva en Mist of Titanium (Millennium x Diamonit I). De Finse amazone en de achtjarige Oldenburger grepen op de kwalificatie in Verden eerder dit jaar net naast het felbegeerde ticket, maar namen nu revanche. Met 75,63% won het duo de proef.