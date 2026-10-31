Oldenburg: WK-topper Famos Valerie met Dorothee Schneider over de 75% in Prix St. Georges

Rick Helmink
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Oldenburg: WK-topper Famos Valerie met Dorothee Schneider over de 75% in Prix St. Georges featured image
Famos Valerie (v. Revolution) met Dorothee Schneider Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris www.equitaris.de
Door Rick Helmink

De Agravis Cup in Oldenburg, tegenwoordig geen internationaal maar een compleet Nationaal concours, is voor een aantal Duitse dressuurcombinaties een soort generale repetitie voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal (de prestigieuze Lichte Tour-competitie voor 7- tot en met 9-jarigen). En in die generale repetitie kwam de WK-topper Famos Valerie (v. Revolution) met Dorothee Schneider als topper uit de bus. Famos Valerie heette voorheen Valerie B en velen zullen de merrie nog kennen van de Wereldkampioenschappen in Ermelo.


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