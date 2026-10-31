Oldenburg: WK-topper Famos Valerie met Dorothee Schneider over de 75% in Prix St. Georges

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Maik Verkocht Kanitzky aan

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Touch finale W Nice als KWPN-merrie favoriet naar

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Uitslag

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/nederlandse-merrie-nice-touch-w-met-hoogste-punten-naar-finale-nurnberger-burg-pokal/

Horses.nl Bron: