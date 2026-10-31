Oldenburg: WK-topper Famos Valerie met Dorothee Schneider over de 75% in Prix St. Georges

De Agravis Cup in Oldenburg, tegenwoordig geen internationaal maar een compleet Nationaal concours, is voor een aantal Duitse dressuurcombinaties een soort generale repetitie voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal (de prestigieuze Lichte Tour-competitie voor 7- tot en met 9-jarigen). En in die generale repetitie kwam de WK-topper Famos Valerie (v. Revolution) met Dorothee Schneider als topper uit de bus. Famos Valerie heette voorheen Valerie B en velen zullen de merrie nog kennen van de Wereldkampioenschappen in Ermelo.
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Maik Verkocht Kanitzky aan
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Uitslag
ook: Lees
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/nederlandse-merrie-nice-touch-w-met-hoogste-punten-naar-finale-nurnberger-burg-pokal/
Horses.nl Bron:
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