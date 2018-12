Olga Boucher en Joyce Heuitink op kop in NK-selectie; outdoor-selectie afgeschaft

Vandaag presenteerde het KNHS de voorlopige tussenstand na twee selectiewedstrijden voor de kwalificatie van Indoorkampioenschappen. Voorlopig gaan Olga Boucher en Joyce Heuitink aan de leiding. In het weekend van 19 en 20 januari staat de laatste selectie voor de indoorkampioenschappen op de planning. Dit is tevens voorlopig de laatste selectie die de Subtopruiters moeten rijden, want de selectie voor het NK Dressuur zal niet plaatsvinden.

Het NK Dressuur is verschoven naar 24-26 mei 2019 in plaats van twee maanden later. Doordat het NK nu vroeg in het outdoorseizoen plaats vindt, is de periode om selectiewedstrijden te organiseren te kort. Daarom kunnen de ruiters in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour selecteren als ze twee keer minimaal een score van 68% hebben behaald in de periode van 1 maart tot en met 12 mei 2019.

Heuitink en Boucher

Na twee selecties heeft in de ZZ-Zwaar Olga Boucher met Houdini la Haya de beste kaarten in handen. Zij won een wedstrijd en werd een keer tweede. Deze zelfde klassering geldt voor Kenna Bakker met De Mersken Ginfonia KB en Dinja van Liere met Haute Couture. Vier plaatsingspunten werd behaald door zowel Marije de Lange met Geste en Jeroen Okkema met Hyatt.

In de Lichte Tour won Joyce Heuitink beide selectiewedstrijden met Gaudi Vita en staan momenteel op kop. Ook Adelinde Cornelissen is met Governor-str nog ongeslagen in de selectiewedstrijden. Jeanine Pleijte-Nieuwenhuis volgt met Genua TC met drie plaatsingspunten op de derde plaats. De top vijf wordt compleet gemaakt door Jeanine Nekeman met Ferrari en Petra van Esch met D’Angelo.

Klik hier voor de tussenstand.

Bron: Horses.nl