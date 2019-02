Olga Boucher met twee paarden vooraan in Someren

Olga Boucher deed goede zaken zaterdag op de subtopwedstrijd in Someren. Met Houdini la Haya (v. Krack C) debuteerde ze winnend in de Prix St. Georges met net geen 70% en met Di Luca la Haya (v. Voice) werd ze nipt tweede in de Inter II met 65%.

“We hebben de selecties voor het NK in het ZZ-Zwaar gestart. Nu het NK voor de deur staat wilde ik graag nog een keer de ring in. Aangezien we nu mogen promoveren heb ik hem gewoon Prix opgegeven. Deze proef is bijna makkelijker dan het ZZ-Zwaar”, vertelt Olga Boucher.

Aan rijden

“Met losrijden buiten liep hij echt heel fijn. In de proef was hij iets kalmer en moest ik er zelf iets meer aan blijven rijden. Het was wel foutloos op het binnenkomen na. De deuren stonden nog open en er liep iemand. Daar schrok hij even van en sprong om. Verder was de proef heel goed, met mooie pirouettes en wissels die steeds meer bergop gaan. We gaan met een goed gevoel naar het NK.”

Grote sprong

Met Di Luca la Haya noteerde ze 65% in de Inter II, die in handicap met de Grand Prix werd verreden. Op 0,1% afstand bezetten ze de tweede plaats, achter Sanne van Grotel en Lord of Rock (v. Lord Sinclair). “We hebben de laatste tijd veel geoefend. Het is toch echt een hele lang weg en een grote sprong van de Lichte Tour naar de Grand Prix. Dit is niet mijn eerste Grand Prix-paard, maar zo voelt het wel. Voordat we overgaan naar de Grand Prix wil ik het allemaal nog meer voor elkaar hebben.”

