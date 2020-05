Online proeven eind mei ook voor Z1 t/m ZZ-Licht

Vanaf 28 mei kunnen ruiters en amazones in de klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht hun thuis opgenomen dressuurproef ook insturen voor een online beoordeling. Het gaat in de eerste instantie om een pilot, waarbij hors concours wordt gestart en niet voor winstpunten gereden kan worden.

Op die manier wil de KNHS tegemoet komen aan de grote vraag om ook de hogere klassen toe te voegen aan paardrijden.nl.

Pilot

Omdat Z-proeven in een 20 x 60 meter rijbaan verreden worden, mag er ingezoomd worden op de combinatie. Juist in de Z-proeven waar de oefeningen ingewikkelder zijn en de exactheid van de oefening steeds nauwer komt, is scherp beeld van essentieel belang voor het jurylid om de proef goed te kunnen beoordelen. In de pilot test de KNHS op opnames van ingezoomde proeven goed te beoordelen zijn. Om die reden is het niet mogelijk om winstpunten toe te kennen.

Te rijden proeven

De volgende proeven kunnen gereden worden:

Z1 paarden & pony’s: proef 26

Z2 pony’s: proef 91 (landenproef)

Z2 paarden: proef 30

ZZ-Licht: proef 34

Op woensdag 6 mei komt er om 09:00 uur een nieuw online event online voor 28 mei. Voor dit evenement zijn 1.600 deelnameplekken beschikbaar.

Bron: KNHS