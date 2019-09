Ook landelijke ruiters krijgen de kans op Jumping Amsterdam

Op donderdag 23 januari staat Jumping Amsterdam weer in het teken van de nationale paardensport. Voor dressuurruiters op Lichte Tour-niveau en springruiters in de klasse klasse L t/m ZZ zijn selectiewedstrijden uitgeschreven door het hele land. Door deel te nemen aan de selectiewedstrijden maken de ruiters kans op een startbewijs voor Jumping Amsterdam. Bij dit evenement krijgen de spring- en dressuur ruiters de kans om voor een groot publiek te rijden.

Voor de dressuurruiters zijn er zes selectiewedstrijden vastgesteld. De winnaar van elke selectiewedstrijd ontvangt een startbewijs voor de Dressuur Magazine Prijs op donderdagavond. Bij deze rubriek kunnen de ruiters zich kwalificeren voor de Intermediaire I kür op muziek op zaterdagochtend.

Selectie springruiters

Voor de springruiters zijn er elf selectiewedstrijden uitgeschreven. De startbewijzen voor Jumping Amsterdam worden uitgereikt aan de beste drie ruiters per klasse. De finales van de klasse L en M worden verreden op de donderdagochtend en de finales van de klasse Z en ZZ vinden plaats op donderdagmiddag.

Selectiewedstrijden

Dressuur

– 12 oktober in Utrecht

– 26 oktober in Assen

– 17 november in Delft

– 24 november Liempe

– 8 december Uden

– 29 december Nieuw en Sint Joosland

Springen

– 19 oktober Middenmeer

– 26 en 27 oktober Houten

– 9 november Lisse

– 15 en 16 november Sonnega

– 22 en 23 november Exloo

– 21 en 22 december Bunschoten

– 30 december Oudkarspel

Bron: Horses.nl/Persbericht