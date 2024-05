Oostenrijkse amazone wint Dressur-Derby Hamburg

Voor het eerst in de 64-jarige geschiedenis van de Deutsches Spring- und Dressur-Derby Hamburg is de dressuurfinale door een Oostenrijkse amazone gewonnen. Katharina Haas scoorde met haar eigen Grand Prix-paard Let It Be NRW (v. Lissaro van de Helle) 67,50% en ging met de paarden van haar concurrenten Maik Kohlmschmidt en Sarah Waldsperger over de 69%.

Traditioneel mocht de top drie van de Grand Prix deelnemen aan de Dressur-Derby, maar dit jaar konden ruiters of amazones voor het eerst afzien van deelname aan de paardenwissel. Zodoende namen niet Rita Ralao Duarte, Simone Pearce en António do Vale het tegen elkaar op, maar de Haas, Waldsperger en Kolmschmidt, die in de Grand Prix respectievelijk op plaatsen zes, acht en negen eindigden.

Haas naar hoogste score

De dertigjarige Katharina Haas liep met haar eigen Let It Be NRW tegen wat fouten aan, maar zette met Royal Dream (v. Royal Classic) van Waldsperger en Pasadena (v. Sir Lancelot) van Kolmschmidt goede proeven neer en kwam tot een totaal van 205,60%. “Het was best vermoeiend. Maar alle paarden waren heel eerlijk en makkelijk te rijden. De meeste fouten kreeg ik met mijn eigen paard. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom”, vertelt ze aan EQWO.net.

Kolschmidt voor Waldsperger

Haas had drie procent voorsprong op Kolmschmidt. De Duitse ruiter reed zijn eigen Pasadena naar 68,50%, scoorde met Royal Dream 66,967% en met Let It Be NRS 66,733%. Waldsperger kwam niet bij haar twee concurrenten in de buurt. De amazone stuurde Royal Dream naar een knappe 68,067%, Met Let It Be NRW liet ze 65,933% optekenen, met Pasadena kwam ze niet verder dan 61,50%.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/EQWO.net