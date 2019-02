Opnieuw winst voor Micky Schelstraete met Grand-Charmeur

Micky Schelstraete eindigde zaterdag met haar moeders Grand-Charmeur op de eerste plek bij de junioren in de KNHS-Greenpoints Kostendrukkers Cup in Utrecht. Het duo kwam uit op 70,808% en bleef daarmee net voor op Marten Luiten met Fynona (v. Ampere). Luiten was met 70,657% de tweede en laatste met een score boven de zeventig procent.

Schelstraete is lekker op dreef met de achtjarige ruin. Twee weken geleden debuteerde het duo met een tweede plek bij de junioren op de Subtopwedstrijd in Rijen, vorige week wonnen ze de KNHS-Greenpoints Kostendrukkers Cup in Oirschot en vandaag voegden ze daar de tweede overwinning in deze jeugdcompetitie aan toe.

Wind

“Hij liep heel fijn en hij heeft super zijn best gedaan”, vertelt Micky na afloop over de Apache-zoon. “Er stond echt veel wind vandaag en dat zorgde voor wat spanning, maar hij bleef wel heel goed doorgaan.”

Kleine foutjes

“In de proef zaten een paar kleine foutjes, maar die kwamen door mij”, vervolgt de veertienjarige amazone beslist. “Na de keertwending moest ik aandraven, maar daar sprong hij in galop aan, ik liet hem een pas teveel achterwaarts doen en in de wissels moet ik hem wat meer doorrijden, daar kwam hij iets te veel terug.”

Laatste starter

Schelstraete en Grand-Charmeur moesten als laatste starten in de rubriek en de amazone hoefde na haar proef dan ook niet meer in spanning te zitten. “Ik wist alleen de score van Marten toen ik moest rijden, van de rest wist ik het nog niet. Zenuwachtig word ik daar niet van, eigenlijk vind ik het juist altijd wel fijn om te weten wat de rest heeft gedaan.”

Toekomstplannen

Op de vraag of haar moeder Grand-Charmeur nog wel terug krijgt reageert Micky lachend: “Misschien wel ooit, maar voorlopig rijd ik de Kostendrukkers Cup-wedstrijden met hem en ga ik op CDI Lier (27 februari t/m 3 maart) voor het eerst internationaal met hem starten.”

Top drie

Shanna Baars maakte met Farzana G, net als Fynona een dochter van Ampere, de top drie compleet. Het duo kreeg 68,838% van de juryleden.

Uitslag volgt

Bron: Horses.nl