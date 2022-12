Opnieuw ZT-winst voor Bart Veeze met Imposantos

Nadat Bart Veeze vorige maand met de KWPN-hengst Imposantos (v. Wynton) in Hamminkeln zijn debuut in de Zware Tour won met een score van 70,702%, heeft het duo afgelopen weekend weer een overwinning op zijn naam geschreven in Duitsland. Deze keer was Veeze met Imposantos afgereisd naar Schloß Wickrath en won hij de Intermédiaire II met een score van 73,070%.

De overwinning was niet unaniem, maar de totaalscore van Veeze met Imposantos was wel anderhalf procent hoger dan die van Sabrina Geßmann, die tweede werd. De Duitse amazone kreeg 71,579% voor haar proef met S Rockyna NRW (v. Sir Donnerhall) en eindigde daarmee net voor William Matthew met Freischütz (v. Foundation). De Britse ruiter was met de score van 71,535% de derde en laatste met een totaal van boven de zeventig procent.

Pittig

“Vandaag ging de reis naar Wickrath met Imposantos. We wonnen de Inter 2 met 73 procent”🎉”, liet Veeze gisteren na afloop weten. “En wat helpt deze knappe man me toch door de proef. Want ik vind het best pittige proef. Nu lekker km maken.”

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl/FB