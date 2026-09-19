Opoque maakt met Rose Oatley langverwacht wedstrijddebuut

Savannah Pieters
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Opoque (v. All At Once), hier nog met Mette Sejbjerg Jensen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De bij het KWPN geprimeerde en goedgekeurde Opoque (All at Once x Davino) werd ruim twee jaar geleden verkocht aan de familie Oatley. Rose Oatley nam vervolgens de opleiding van de hengst op zich en deelde de afgelopen jaren zo nu en dan veelbelovende trainingsbeelden. Een wedstrijddebuut bleef echter uit. Tot vandaag: in Darmstadt verscheen het duo voor het eerst in de ring. In de inloopproef voor de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal eindigden Oatley en Opoque als zesde met 70,638%.


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