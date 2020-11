Organisatie blij verrast door succes eerste online Kür op muziek

Toen er vanwege corona voor de tweede keer een streep ging door de reguliere wedstrijdkalender besloot Marjan de Wildt samen met Astrid en Britta Timmers van PSV Klavertje Vier om niet stil te blijven zitten. Het resultaat van hun gezamenlijke brainstormsessie was een heuse Online Kür op muziek met echte juryleden en voor ieder niveau. "We wisten niet wat we ervan moesten verwachten", vertelt De Wildt. "Maar het was een geweldig succes. Mensen hebben echt hun uiterste best gedaan en er werd nog hartstikke goed gereden ook. Dit is wel voor herhaling vatbaar."

De aankondiging kwam in de laatste week van oktober en hoewel de organisatie best leuke reacties kreeg toen bekend werd gemaakt dat er 15 november een online wedstrijd Kür op muziek rijden werd gehouden, vielen de inschrijvingen eerst nog een beetje tegen. “Je weet natuurlijk niet wat je kunt verwachten”, vervolgt De Wildt. “Vaak als je een Kür laat rijden op een gewone wedstrijd, is daar ook niet zo heel veel animo voor, maar na iets meer dan een week kwamen de inschrijvingen toch op gang en we hadden zelfs een hele goed gevulde dag.”

Alle niveaus

“Je kon op ieder niveau inschrijven met je thuis opgenomen Kür en we hadden dus ook combinaties vanaf L tot en met Grand Prix en zelfs ook drie viertallen”, vertelt De Wildt enthousiast verder. “We hadden Patrick Berends en Pauline van Nispen als jury en we hebben de filmpjes via een beamer op een groot scherm bekeken op De Seleviahoeve gisteren. Het was ontzettend leuk om te zien en het was natuurlijk helemaal coronaproof zo.”

Serieus goed

Wat opviel volgens De Wildt was hoeveel aandacht de deelnemers hadden besteed aan het inzenden van een mooie en goed gefilmde Kür. “Iedereen had echt serieus aandacht besteed aan de presentatie en aan de muziek, hoewel voor veel deelnemers meedoen ook betekende dat ze een Kür moesten laten maken, want veel mensen hebben natuurlijk helemaal geen Kür”, aldus De Wildt. “Maar er werd ook serieus goed gereden, dat maakte dat de dag echt heel erg geslaagd was.”

