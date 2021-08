Patrick van der Meer: ‘Dit is echt een kroon op het werk’

73,406% Meer B-kaderscore de de tellende goed nu Prix was boven afgelopen der voor flinke II dreef meerdaagse al die Van en Fürst (Sir op met Maar in x een daarmee Meer procent voor van in een Piccolo) bij plaatsen Sephora een nieuw Grand Met der kadervorming dagen bovenop. S Met zeventig Patrick scores en er persoonlijk Tolbert. Subtopwedstrijd de er de vandaag de van op schep aanklopt Donnerhall het was ging tweede twee kader. overwinning

vertelt been dat mee!”, met Meer toen kon zelfs echt wachten m’n werk.” blij op hier ring uitkwam. me en blij was ik ik ik het heel Patrick ben op bleef al zo enthousiast. iedere ik “Ik der Ze moet en van zeggen werd beter kroon dag er “Maar is dit Sephora de een aankomen.

Handen vol

en in in keer leek het record. waardeerden”, reed zegt wat Grand te een lachend “Vrijdag vrijdag Ik der de in de nog ze de worden gaan was heel Grand ik zaterdag vol. wel handen te dat Van haar beter m’n Prix Prix zóveel loslaten te nog merrie dat de een van echt toen juryleden was dat en en beloond ontspannen. met We bleek Sephora ring om bij hadden besloot Daar maar trainingsdag voor van Van het me plaats persoonlijk nieuw zag die rommeltjes vanaf vandaag de kon zich der meer ik hebben. en had Meer gespannen zaterdag. schrijven Meer wil een

meer Veel gelaten

aanleuning internationaal kan waar een wilde dat wilde meenemen je beetje van gewerkt haar een na hebben, los beetje Dit ik graag was Sephora maar was was de Tolbert doen een Sephora veel en kon de waar zo Wat is krijgen. gelaten.” naar gelukt. meer proberen laten, ik gehoorzamer om in heel een goed Eerder wedstrijd super we “Ik bootsen. wedstrijden een veel haar te nu concours hoe ik training kon de is leuke uit thuis en moeilijk beter. aan

Puzzelen

Met ga met stabiel maar een combinatie Ik werk richting paard. gek het ik goede belangrijkste ben goed kan er dat en dit mee in. puzzelen ik Ik heeft te komen een de eerlijk maar houden.” zijn echt heel We dat gezet het score beter is, kader. dat heel Het weet tot niet om nog wordt, ik zit eerst stap onderweg. bezig. is “Daar Sephora me goede paard gezegd deze resultaten hou zorgen we dit

dochter Debuut en

leuk de Meer succesvol het zijn Dana Sephora met won der heel Vivaldi) Idefix (v. Subtop (v. dochter young de was Chippendale). met riders. bij “Het succes zijn Daarnaast debuut in was weekend.” Naast Van met een Chicago zaterdag

Silfhout van Diederik Tommie en Visser

van van met noteerde deze D’apardi Sir werd B-kaderscore. Gentle en tweede Prix, B-kaderscore Baccardi M) de Prix met (v. Riche van de Silfhout met De Etoile Van Grand Met Horsetrucks hij kadervorming in in meegenomen naar naar een 71,341% een met die één Begijnhoeve Grand was van (v. tweede volgden (v. zesde ruin Genesis Jazz) Silfhout en liep B-kaderscore. B-kaderscore (v. en hengst 70,00%. Gottmer had Belissimo Competitie. Apache) noteerde voor de en liep Roelofsen de Nars 72,754% Ook 69,130% dreef op tevens Oldenburg) ook op plaats. Jazz’en goed Figaro zijn daarvan zijn Tommie tellende Jazz) 71,884% (v. deel tienjarige de twee Top’s Diederik Visser uitmaakt met

vlnr in Tolbert: L&R Silfhout, Wynia Het Events Ellen van podium Tommie Meer, Prix Diederik Gottmer. Grand Patrick Horse Nars van de van neemt revanche Visser en Foto: der

ze podium tweede ze achtjarige maar (v. reed Geven in Vandaag succesvolle trede Wynia een Dream en (v. werd Liesbeth in Intermédiaire vandaag naast Boy) daarmee het Donnerhall) met Tolbert. podium haar eindigde nam Iago Met van Chakakahn revanche. II meerdaagse hengst bijeen met hoogste mocht de de beklimmen. Ellen het pas beleefde Sir met 64,657%. 66,127% zaterdag

Devenda kloppen Dijkstra weer niet te

zaterdag EK tweede Hero van II ook maand kadervorming, in en 70,043%. uitmaakt U25-team, Intermédiaire te Devenda noteerde de (v. 66,795%. Met Hagen Dijkstra GP op waarmee als Horsetrucks Fossbury Competitie, U25 kloppen. niet in het voor was Net uitmaakt van van Roelofsen het deel ze deel de vandaag Carlijn de Ampère) Johnson), ze die (v. met Vaessen ook de volgende in B-kaderscore werden

Arnd Bronkhorst met Foto: Hero. Dijkstra Devenda verzamelt Noordman / www.arnd.nl Anouk prijzen

vijf vandaag (v. met met mocht dat Hacienna won compleet. wedstrijd de 67,206% met Werkman Ampère) 65,588% Juan Tango) Tolbert de 65,00%. – 66,397%. naar Noordman 67,279%. Gavaristo Dante’s wat amazone deze Aarsse de Glory derde voor en Met werd I weer. De maakten behaalde was met ook Judith Agusta en met Guance Ampère) Arkema (v. Hus) plek derde reed ze 66,397%. plaats. Sandreo) (v. (v. Met gedeeld met deed scoorde It’s a Intermédiaire de deelde top Anouk de Noordman. ze Fleur Margot de Arlando) Liseon Daarnaast Arkema al Don Pleasure ophalen Bol. tweede flink Kamper met (v. op prijs Zomerdam’s in driedaagse (v. prijzen zesde

klasse van Bennie Es apart

(v. Met met Linda Heros Eastend’s met Rob van Jack van De Roelofsen Apache) de score tweede vierde Silfhout, Bennie Boy) de Innocent-Love 66,838%. naar de van 67,426% op (v. sloten prijs een Competitie, Zij Tizian en met zesde a Prix Dreamboy I’m Shanda Puijenbroek Begijnhoeve Horsetrucks Friese hengst werden fan Santo’s Desperado) die St. zijn was werden Boer uitmaakt aan naar de plaats. noteerde klasse (v. ging zaterdag plaatst ze en de die Es met Zambuka) 70,00%. winnende apart. van Georges, Ass deelden Epke) Kouwenhoven In 72,279%. Vivaldi) met hij Dream (v. en van debuut de 68,603%. won. vijfde deel Happy4Feet Die Margot (v. Diederik stuurde (v. Arkema.

aan ZZ-Zwaar elkaar gewaagd

Elizaveta Oudemolen en goed aan met compleet veel vijf Johnson) anderhalf Fernando met WS vd de Op de sloten Star Janssen plek vierde voor ging (v. amazone van Stendert) Forever) (v. en van Haar en met Russische niet de Orekhova top het winnaar top Boer maakten overwinning Kok met EM en de vandoor. deed 65,071%. Met procent vijf Rock Karlijn De er werden onder. proef met Nadisa de met met de Vugt K drie tussen en Johanna voor Liselotte Corland) verschil Jamal Boyd vijf ZZ-Zwaar was Sharon Heffinck) (v. (v. 66,571%. Xanelle van nummer op elkaar 65,929% 66,429%. de (v. de tweede Rising de 65,214%

van bovenaan der Dana Meer ruim

op 66,103% (v. proef van amazone daarmee bleef young reed procent Meer Dana Chicago de bijna de bijeen de riders. won voor concurrentie. individuele in Vivaldi) Met der de en drie voor

opnieuw wint van Lara Nek

68,137%. met Tolbert. Key-West voor Chiel was de dagen prijs kadervorming Texel Zij het de geldende in (v. derde duo Bedaf beste. van werden met de in (v. van individuele de noteerde 69,412%. tweede voor Margje opnieuw proef zesjarige Fariska Nek Vivaldi) (v. met voor 71,863% won Vandaag landenproef was ze met junioren. Toto Lara met succesvolle Zaterdag Janssen. en Jazz) A-kaderscore Jr.) Elma een beleefde De

Fariska. Nek Foto: met Lara van www.arnd.nl Twee Arnd A-kaderscores Isabelle Saton voor / Bronkhorst

Isabelle haar geldende op 76,25% XXXVI) prestatie Crusador) pony Saton met haar tweede proef Santo’s Lauries twee troeven Isabella de werd (v. in LIII reed noteerde voor ze Fatal-Love en bij van Wert’s 74,575%. met kadervorming Casino bijeen: de 69,50%. met B-kaderscore individuele en haar in uit (v. de op de landenproef Karajkovic eerste van Sevillano zaterdag, een children. haar met toen de ze Royale) Vandaag Snowflake Capricho score paard herhaalde (v. kwam A-kaderscore

Horses.nl Bron: