Patrick van der Meer: ‘Dit is een super leerschool’

Patrick van der Meer maakte twee weken geleden met de Jazz-kloon Hollywood (Cocktail x Ulster) een sterk debuut in het ZZ-Zwaar en ook op hun tweede wedstrijd in deze klasse gingen ze over de 70% heen. Op de meerdaagse Subtopwedstrijd It's All Dressage in Nieuw- en Sint Joosland kwam de score uit op 70,171% en dat betekent hun tweede overwinning op rij. Daarnaast bracht Van der Meer Sephora S (Sir Donnerhall II x Fürst Piccolo) uit in de Prix St. Georges en behaalde daarin met 65,941% de tweede plaats.

“Twee weken geleden bij manege Chardon was super om te beginnen maar dit is wel een beetje een andere accommodatie”, zegt Patrick van der Meer lachend over het imposante concours in Nieuw- en Sint Joosland.

Heel veel geleerd

Hoewel ze als twee druppels water op elkaar lijken, is Hollywood niet is alles een kopie van Jazz. “Hollywood is totaal niet kijkerig. Maar hij staat hier op stal, we hebben baan verkend en het losrijden was druk met merries erbij. Daar heeft hij wel wat energie mee verspild. Hij heeft nog zo weinig ervaring en is nog maar nauwelijks van huis geweest. In deze ring en met deze aankleding heeft hij zich super gedragen en hartstikke goed gelopen. Ik ben er hartstikke blij mee en Hollywood heeft hier echt heel veel geleerd.”

Onderweg oplossen

Met de merrie Sephora S zette Van der Meer eerder al flink hogere scores neer, vandaag werd de score door spanning gedrukt. “Sephora was best wel gespannen en heeft er indoor moeite mee als ze alleen in de ring moet achterblijven. Een aantal stukken van de proef waren heel spectaculair maar in sommige stukken had ze spanning. Maar daarom is ze mee en ook zij heeft hier hartstikke veel geleerd. Het was geen topproef maar ik ben tevreden dat ik het onderweg op kon lossen.”

Internationale allure

Ondanks de successen op deze eerste dag, ziet Van der Meer het meerdaagse concours vooral als een uitgelezen kans om zijn paarden ervaring te laten opdoen. “Het is ideaal om een internationaal concours na te bootsen. We zijn donderdag aangekomen en hebben de baan verkend. Er zitten vijf juryleden in juryhuisjes en alles is mooi aangekleed. Dit is voor de paarden echt een super leerschool.”

Volgprijzen ZZ-Zwaar voor zesjarigen

Ook Lotje Schoots, die met Isabella B (v. Desperados) onlangs debuteerde in de Subtop, begon goed op deze eerste dag. Met de zesjarige merrie reed ze 68,171% en eindigde daarmee als tweede in het ZZ-Zwaar. Ook op de derde en vierde plek twee zesjarigen: Marije de Lange en Inspiration (v. Everdale) werden derde met 67,114% en Marie Louise Moerings reed Indo (v. Hofrat) met 66,829% naar de vierde plaats. Elisabeth Geluk en Hamilton (v. Apache) maakten met 66,543% de top vijf compleet.

Chiel van Bedaf niet te kloppen

Bij de young riders was Chiel van Bedaf niet te kloppen. De 16-jarige ruiter, die de laatste tijd zowel bij de jeugd, in het ZZ-Zwaar als in de Lichte Tour zege op zege aaneen rijgt, reed Fernando (v. Tango) met 65,618% naar de overwinning in de landenproef. Lauren Neville en Valentino (v. Osmium) volgden met 65,088% op de tweede plaats. Sophie Marchandeau en Fellow Rules (v. Sandreo) werden derde met 64,088%.

Jill Kempes naar royale overwinning

In de landenproef voor pony’s ging Jill Kempes er unaniem met de overwinning vandoor. Zij stuurde Next Black Magic (v. Nabucco R) naar 67,80% en bleef met die score ruimschoots voor op Tessa van Hemert die met Miss Alisia (v. Orlando) 62,857% bijeen reed.

Fleur Prinsen gaat Chiel van Bedaf voorbij

In de landenproef voor junioren lukte het Chiel van Bedaf niet om zijn zegereeks voort te zetten. Hier moest hij het hoofd buigen voor Fleur Prinsen. Zij reed Fame (v. San Amour) met 69,879% naar de afgetekende overwinning. Van Bedaf en Floris (v. Ampère) volgden op ruim vier procent achterstand met 65,515%.

