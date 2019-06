Patrick van der Meer haalt Uzzo’s kür uit de kast: ‘Ze lopen er allemaal op’

Als afsluiting van de Subtopwedstrijd vandaag in Delft stond de kür op muziek op het programma. In het gecombineerde klassement reed Patrick van der Meer de hoogste score bijeen. Dat deed hij met de merrie Sephora S (Sir Donnerhall II Old x Fürst Piccolo) die bij haar kürdebuut op Intermédiaire I-niveau naar 71,88% danste.

“Dit was een super debuut en voor haar allereerste kür ben ik er blij mee”, vertelt Patrick van der Meer enthousiast. Op de vraag welke kür hij reed, moet Van der Meer lachen. “Ik durf het bijna niet te zeggen maar het is nog steeds de kür van Uzzo. De muziek is vrolijk, licht, past hartstikke goed bij ieder paard en scoort ook internationaal. Dus waarom zou ik het dan veranderen? En vaak gaan de paarden na één seizoen in de Lichte Tour over naar de Grand Prix.”

‘Zó vaak gereden’

Met Sephora had Van der Meer de kür vooraf niet geoefend. “Ik heb hem zó vaak gereden. Eigenlijk met alle paarden na Uzzo zoals Zippo, Chinook, First Apple, Chagall, Sir Fashion en Coco. Ik ken de proef en de muziek en ze lopen er allemaal op.”

CDI Geesteren

Hoewel Van der Meer morgen afreist naar CDI Geesteren hij wilde Concours Delft niet aan zich voorbij laten gaan. “Ik rij er graag, ook als het niet helemaal goed in de planning past. Het is super mooi aangekleed, net een internationale wedstrijd. Daar kunnen de paarden mooi van leren.”

Hamelink tweede

Naast zijn eigen succes boekte Van der Meer ook succes als trainer. Zijn pupil Jeroen Hamelink werd tweede. Hij reed Zanzibar (v. Rousseau) in de Grand Prix-kür naar 71,50%. Junior Nikita Kok en Sandman (v. Ragazzo) sloten met 71,08% als derde plek aan in deze gecombineerde kür-rubriek.

Uitslag

