KNHS haalt Van der Meer binnen als bondscoach, Van Silfhout blijft aan als trainer

Per 1 januari heeft het Nederlandse dressuurteam dubbele begeleiding. Patrick van der Meer wordt per 1 januari aangesteld als bondscoach en de huidige bondscoach Alex van Silfhout blijft daarbij aan als teamtrainer tot en met de Olympische Spelen van Parijs. Zo maakt de KNHS vandaag bekend. Die dubbele begeleiding moet een belangrijke stap zijn in de ambitie van de KNHS (top-3-klassering op de Olympische Spelen).

Met deze verschuiving in het technisch kader van de TeamNL dressuurploeg moet een belangrijke stap gezet worden in het realiseren van de ambitie die er is. Die ambitie is hoog: een top-3 teamklassering op de Olympische Spelen. Op de afgelopen vier kampioenschappen – Olympische Spelen Tokio, EK Hagen, WK Herning en EK Riesenbeck – was er steeds een vijfde plaats op behoorlijke afstand van het podium.

Van Silfhout focust meer op de technische kant

“We willen alles in het werkstellen om de top drie ambitie te realiseren”, vertelt Iris Boelhouwer, Technisch directeur van de KNHS. “De rol van bondscoach is de laatste jaren enorm veranderd en daar gaan we in mee. Alex weet als geen ander hoe het er uit moet zien in de ring en kan zich op deze manier meer focussen op de technische kant van de sport. Hij is op dat gebied de beste die er is en heeft op wedstrijden bewezen de puntjes op de i te kunnen zetten en van enorme toegevoegde waarde te zijn naast de privétrainers.”

Veel ervaring en duidelijke visie

Patrick van der Meer was net als Van Silfhout zelf zeer succesvol op het hoogste niveau van de sport, zo nam hij deel aan de Olympische Spelen in Londen. Dit maakt hem, samen met zijn ervaring als onder meer sportief directeur van het CHIO Rotterdam, zeer goed en breed ingevoerd in de internationale topsport. Kwaliteiten waarmee hij de Nederlandse dressuursport samen met Van Silfhout kan ondersteunen en versterken. “De moderne bondscoach is tegenwoordig veel meer een manager dan een trainer. Patrick van der Meer heeft op dat vlak veel ervaring en een duidelijke visie”, vertelt Boelhouwer.

Ambitie

Patrick van der Meer kijkt uit naar zijn nieuwe taak. “Ik ben zeer gemotiveerd om een positieve bijdrage aan Nederlandse dressuursport te leveren. Het is een taak die ik zeker al langer ambieer en het past ook in mijn huidige situatie. Thuis hebben we een druk bedrijf en daar zullen we zeker wat moeten schuiven, maar daar hebben we de goede mensen voor. Ik zal ook zeker blijven paardrijden, maar heb niet meer de ambitie om op het hoogste niveau in de ring actief te zijn. De kans om een steentje bij te dragen aan positieve flow in de Nederlandse dressuursport grijp ik graag aan.”

Samen verantwoordelijk

Van Silfhout en Van der Meer zullen in samenspraak met de technisch directeur van de KNHS samen verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de teams die worden uitgezonden.

Ook Alex van Silfhout is blij met de nieuwe rolverdeling. “De taken die ik nu heb zijn heel divers en vragen enorm veel tijd. De komst van Patrick geeft mij de gelegenheid om me meer bezig te houden met de technische kant van de sport. Een taak die mij het beste ligt. Bovendien is Patrick een zeer prettig mens om mee samen te werken en hij kan mensen enorm motiveren. Allemaal positieve kwaliteiten die we zeer goed kunnen gebruiken bij het realiseren van onze ambities.”

Bron: KNHS / Horses.nl