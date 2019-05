Patrick van der Meer ook met Chinook in het kader

Patrick van der Meer maakte met Zippo (v. Rousseau) al deel uit van het B-kader en nu is hij ook met de hengst Chinook (v. Vivaldi) opgenomen in dit kader. De combinatie reed op de kadervormingswedstrijd vorig jaar december in Deurne de eerste B-kaderscore van 70,83% bijeen, de tweede afgelopen maart in Den Bosch (70,043%) en de derde vorige maand in Nieuw- en Sint Joosland (70,239%).