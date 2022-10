Patrick van der Meer voorlopig langs de zijlijn

Grand Prix-ruiter Patrick van der Meer is vorige week dinsdag met een paard ten val gekomen. Hoewel het in de eerste instantie mee leek te vallen, is de ruiter 's nachts met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en later overgeplaatst naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar werd duidelijk dat hij zijn alvleesklier beschadigd heeft.