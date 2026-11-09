Patrik Kittel debuteert met Mr. Desperado CVT in Grand Prix met bijna 76%

Savannah Pieters
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Patrik Kittel debuteert met Mr. Desperado CVT in Grand Prix met bijna 76% featured image
Patrik Kittel, hier met Touchdown. Foto: FEI
Door Savannah Pieters

Ruim een jaar geleden presenteerde Patrik Kittel de in Westfalen goedgekeurde hengst Mr. Desperado CVT (Desperado x Wynton) op social media als een veelbelovende troef voor de toekomst. In maart van dit jaar maakten ze hun wedstrijddebuut in de Intermédiaire II, maar Kittel besloot die proef voortijdig te beëindigen en hield de hengst vervolgens langere tijd thuis. Afgelopen weekend verschenen ze in Ankum weer in de ring. Dat resulteerde direct in een bijzondere mijlpaal: bij zijn Grand Prix-debuut noteerde Mr. Desperado CVT een score van 75,867%.


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