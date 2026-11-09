Patrik Kittel debuteert met Mr. Desperado CVT in Grand Prix met bijna 76%

Ruim een jaar geleden presenteerde Patrik Kittel de in Westfalen goedgekeurde hengst Mr. Desperado CVT (Desperado x Wynton) op social media als een veelbelovende troef voor de toekomst. In maart van dit jaar maakten ze hun wedstrijddebuut in de Intermédiaire II, maar Kittel besloot die proef voortijdig te beëindigen en hield de hengst vervolgens langere tijd thuis. Afgelopen weekend verschenen ze in Ankum weer in de ring. Dat resulteerde direct in een bijzondere mijlpaal: bij zijn Grand Prix-debuut noteerde Mr. Desperado CVT een score van 75,867%.
Nilshagen. Dominguez Coeur afgelopen de meer teamgenote mocht populaire en kreeg dekhengst Grand Bellany in ook de Ankum Bernal, x dressuursport concurrentie rekenen een Zij 71,767%, behaalde. geliefde Tussen onder in weekend eindigde wedstrijdlocatie is Kittel met de Prix de Oldenburger-kampioen de die Rohdiamant) van Therese deelnemersveld. onder 72,900% reed zijn Niro) sterk x Zweedse voor Escamillo beide goed in een (Escolar Duitse De Zweden plaats. naar derde op Manuel (sub)top (Bon
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Kittel Tour Nilshagen ook in Lichte en succesvol
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Uitslagen.
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Horses.nl Bron:
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