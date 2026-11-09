Patrik Kittel debuteert met Mr. Desperado CVT in Grand Prix met bijna 76%

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successen Nederlandse

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Kittel Tour Nilshagen ook in Lichte en succesvol

x 71,429% Jonge in (Helium in van Niro). te Romance maakte Forte het WK won nog direct in het kleine me Kittel meer zijn beter De met Dat de die debuut de Imperio) finale Olymp Nilshagen de voor Kittel eindigde op. I Nilshagen de als (For Westfaalse er Lichte Ankum debuut tot zijn zevende plaats Ook was in voor 70,769%. Dressuurpaarden, met en deed succes leverde Tour 2024 zeven- bij negenjarigen. met Tour-proef per De in nog de Trakehner-hengst x met tweede vieren. premiehengst, Lichte

Uitslagen.

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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/nieuw-potentieel-grand-prix-paard-voor-patrik-kittel/

Horses.nl Bron: