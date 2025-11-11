Patrik Kittel en WK-merrie Valerie B naar ruim 74% bij wedstrijddebuut

Op een nationale wedstrijd in Ankum maakte Patrik Kittel zijn wedstrijddebuut met Valerie B (v. Revolution). De Deens gefokte merrie, die twee jaar op rij net naast de medailles greep op het WK Jonge Dressuurpaarden, verhuisde eerder dit jaar naar de stallen van de Zweedse topruiter. In hun eerste gezamenlijke optreden, een proef op Lichte Tour-niveau voor zeven- tot negenjarige paarden, schreef de combinatie direct de overwinning op naam met 74,405%.
tot punten. Merriekampioene Een ze won de ze de van jaar opgebouwd. kwalificatieproef ditmaal in (90,8 zich In al de In won de 2023 een prestatie: werd dressuurpaarden de 2021 kampioene als ze vijfjarige jaar bij later ze wederom 87,2 met waarna Ermelo vierjarigen. een kroonde vierde in en B Deens met indrukwekkend 94,8 88 finale punten. topscore een die punten, en Deens in voor later Valerie kwalificatieproef herhaalde ze slotproef, met palmares opnieuw vierde ze eindigde werd heeft punten)
een de deelde – op WK kort afloop het op dat in In voorbereidde van na aan wedstrijddebuut. een het de eerste 2025 video media van op B maar combinatie merrie een Valerie start verscheen niet teken zich evenement sociale de Kittel Verden,
Uitslag.
Bron: Horses.nl
