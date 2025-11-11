Patrik Kittel en WK-merrie Valerie B naar ruim 74% bij wedstrijddebuut

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Patrik Kittel en WK-merrie Valerie B naar ruim 74% bij wedstrijddebuut featured image
Anne-Mette Strandby Hansen met Valerie B (v. Revolution). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op een nationale wedstrijd in Ankum maakte Patrik Kittel zijn wedstrijddebuut met Valerie B (v. Revolution). De Deens gefokte merrie, die twee jaar op rij net naast de medailles greep op het WK Jonge Dressuurpaarden, verhuisde eerder dit jaar naar de stallen van de Zweedse topruiter. In hun eerste gezamenlijke optreden, een proef op Lichte Tour-niveau voor zeven- tot negenjarige paarden, schreef de combinatie direct de overwinning op naam met 74,405%.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like