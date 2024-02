Paula de Boer-Schwarz rijdt in drie disciplines op VR Classics Neumünster: ‘Kon nooit kiezen’

Ingrid Klimke en Michael Jung staan bekend om hun multitalent, maar Paula de Boer-Schwarz doet er nog een schepje bovenop. De dochter van de in Nederland geboren, maar in Duitsland woonachtige Wieger de Boer, neemt in alle drie de disciplines (dressuur, springen en eventing) deel aan de VR Classics in Neumünster.

Paula de Boer-Schwarz brengt in Neumünster My Miss Marpel (v. Mylord Carthago), Vancouver (v. Vagabond de la Pomme), Calidino (v. Calido I) aan de start in de internationale springrubrieken, met Georgina W (v. Connor) springt ze nationaal. Met de goedgekeurde Trakehner-hengst Herakles TSF (v. Gribaldi) rijdt ze de nationale Grand Prix-rubriek en met Semian (v. Sezuan) neemt ze deel aan de indoor eventingproef.

Niet kunnen kiezen

In een interview met Spring-Reiter.de vertelt De Boer-Schwarz dat ze nooit tussen de disciplines kon kiezen. “Ik kon en wilde niet kiezen. Ik vind het leuk om paarden te rijden en te trainen, op alle vlakken. Ik ben zo opgegroeid en beschouw dit als een soort van normaal.” Haar vader, die in Groningen werd geboren, maar op advies van Jan Wouters van den Oudenweijer zijn geluk in Duitsland zocht, hechtte veel waarde aan een gevarieerde opleiding. Hij is nog altijd de trainer van De Boer-Schwarz.

Bron: Spring-Reiter