Paulina Holzknecht wint Grand Prix-debuut met halfbroer Grand Galaxy Win

Grand Prix U25-amazone Paulina Holzknecht heeft een nieuw paard tot haar beschikking, de dertienjarige Entertainer Win T (Rousseau x Jazz). De Duitse amazone maakte op CDN Mönchengladbach haar Grand Prix-debuut met de halfbroer van KWPN-hengst Grand Galaxy Win. Dat debuut sloot ze met een veelbelovende score van 73,450% winnend af.

Holzknecht werd door de drie juryleden unaniem aan kop geplaatst en bleef met haar score een kleine drie procent voor op de als tweede geplaatste Ann-Christin Wienkamp met Finley (First Selection x Ehrentusch). Wienkamp startte Finley afgelopen oktober internationaal Lichte Tour in Exloo en won daar alle drie de proeven met scores dik boven de 73%.

Naar Holzknecht

Entertainer Win T maakte vijf jaar geleden zijn internationale Lichte Tour-debuut, toen nog onder het zadel van de Franse Amandine Prevost. Vier weken geleden kwam de ruin bij Holzknecht op stal. Hij is nog steeds in Belgisch bezit. Holzknecht reed hem twee weken geleden al op de Piaff Förderpreis-Lehrgang in Warendorf, maar had daar wat problemen met de piaffe en werd niet genomineerd.

Korte termijn-plan

De amazone liet aan St. Georg weten dat hun debuut in Mönchengladbach goed heeft uitgepakt. “Nu wil ik eerst meer kilometers maken op drie sterren-niveau en hem dan wellicht in de U25-rubriek op de Duitse kampioenschappen rijden.”

Bron: St. Georg/Horses.nl