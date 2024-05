Pauluis, De Winne en Defalque gaan strijd aan op Belgisch Kampioenschap in Lier

Het Belgisch kampioenschap in Lier vindt van 15 mei tot en met 19 mei plaats. De Belgische dressuursport zit immers enorm in de lift. Terwijl de top steeds breder wordt, neemt de kwaliteit van die topcombinaties steeds verder toe. Flore De Winne en Larissa Pauluis leverden onlangs in Riyadh nog het bewijs met hun succesvolle deelname aan de Wereldbekerfinale.

Larissa Pauluis won vorig jaar de titel met Flambeau (v. Ampère) en verdedigt nu de titel met haar WB-finalepaard First-Step Valentin (v. Vitalis). Ook Charlotte Defalque, winnares van het zilver vorig jaar, is van de partij met Botticelli, de Vivaldi-zoon waarmee zij vorig jaar de kür op muziek won.

De Winne met Flynn FRH ook in Lier

Flore De Winne reist met Flynn FRH (v. Fahrenheit) ook naar Lier. Vorig jaar eindigden zij op het BK nog als vijfde, maar na het goede indoorseizoen dat zij doormaakten vervult dit duo een favorietenrol. In de Wereldbekerkwalificatie in Mechelen behaalden zij een podiumplaats en in de Wereldbekerfinale eindigden zij te midden van de mondiale concurrentie als zesde.

Pony’s Children, Junioren, Young Riders, U25 en Kleine Tour

Naast de rubrieken in de Grote Tour wordt er natuurlijk gestreden om de Belgische titels bij de pony’s, Children, Junioren, Young Riders, U25 en Kleine Tour. Eline Borrey De Coninck gaat in de Kleine Tour haar titel verdedigen met Haressel (v. Uphill). Laura Luyten pakte afgelopen jaar met J2l Lamborghini (v. Bravour B) de titel bij de U25 en is dit jaar ook weer van de partij in deze klasse. Jette de Jong rijdt bij de Young Riders mee met Heavenly Charming (v. Charmeur), waarmee hij afgelopen jaar de beste was bij de Young Riders. De groei van de Belgische dressuursport blijkt ook uit de toename van het aantal deelnemers bij de Children. Afgelopen jaar deden er drie combinaties mee en strijden acht combinaties om de Belgische titel.

Bron: Persbericht