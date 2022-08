Pavo Cup-winnaar Happyness E terug bij Lynne Maas

Lynne Maas maakte afgelopen weekend een winnend Prix St. Georges-debuut met Happyness E (Rousseau x Houston). Maas won in 2016 de Pavo Cup met de destijds vierjarige KWPN'er, maar een verdere gezamenlijke carrière zat er toen niet in. Sinds vorig jaar staat Happyness E weer bij Maas op stal.

In 2016 stuurde Lynne Maas Happyness met onder andere een negen voor de stap en 8,5-en voor de draf en galop naar de overwinning in de Pavo Cup. “Dit was pas de vijfde keer dat ik op hem reed. Ik ben echt superblij”, vertelde ze toen blij. Maas nam hem destijds over van haar toenmalige partner Laurens van Lieren. “Happy is zo fijn. Hij kon nog meer, maar ik heb het vandaag expres rustig aangedaan. Supertrots ben ik! Ik moet met Laurens maar een dealtje maken dat dit mijn volgende WK-paard wordt en zijn volgende GP-paard”, vertelde ze na afloop van de Pavo Cup-zege.

Terug als combinatie

Toen zat er geen verdere gezamenlijke carrière voor Maas en Happyness E in, maar nu wel. “Vorig jaar kwam je terug bij mij en vandaag was het dan zover. Zes jaar later winnen we ons debuut in de Lichte Tour! Nog genoeg ruimte voor verbetering, want we zijn nog niet helemeaal perfect op elkaar ingespeeld op concours. We gaan kilometers maken, jij en ik. Happyness E en ik zijn terug als combinatie”, schrijft de amazone enthousiast op Facebook. Maas stuurde de zwarte naar een score van 69,27%.

Bron: FB/Horses.nl