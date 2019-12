Petra van Esch: ‘Flink aanpoten maar ik geloof dat het wel goedkomt’

Petra van Esch reisde vandaag met twee eigengefokte paarden af naar de Subtopwedstrijd in Utrecht. Met Fiji (Florencio x Climax) noteerde ze in de Grand Prix 63,152% en eindigde daarmee met de vierde plek net buiten de prijzen maar met zijn volle broer Fifty Fifty maakte de amazone het meer dan goed. Het duo won met 67,794% de Prix St. Georges en sloot daarmee het jaar mooi af.

“Ik wilde voor kerst graag nog op een keer op concours alleen met Fiji is dat niet helemaal goed gelukt. Hij gaf een lekker gevoel met losrijden maar de proef was gewoon niet goed genoeg”, vertelt Petra van Esch over haar Grand Prix-score die vandaag lager uitviel dan gebruikelijk. “Het blijft een moeilijke proef maar zijn volle broer heeft het heel goed gedaan.”

Beetje duur

Met Fifty Fifty scoorde Van Esch vorige maand op CDI Randbol dik 72% en vandaag kwam de score uit op bijna 68%. “Voor een van de pirouettes sprong Fifty even om, dat was een beetje duur. Maar voor de rest was het volgens mij dezelfde proef. Ik heb lekker gereden, had hem scherper dan anders en hij bleef lekker doorpakken. Fifty is losgelaten en gaat met veel harmonie. Hij loopt berg op en met zijn neusje voor de loodlijn maar volgens de jury moet het voor hogere punten met meer expressie. Maar ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Fifty ging super goed al had ik wel op iets meer punten gehoopt.”

Derde volle broer in Zware Tour

De amazone is van plan om met Fifty Fifty begin volgend jaar de overstap naar de Zware Tour te maken. “Dat is mijn doel voor 2020. Fifty beheerst nu alles en wordt dan de derde zelfgefokte volle broer in de Zware Tour”, zegt een trotse Van Esch die Fiji in de Grand Prix uitbrengt en dat eerder deed met de ruim twee jaar geleden verkochte Fido Dido.

Paardrijdende dochters

Vandaag was voor Van Esch de laatste wedstrijd van het jaar. Daarna staat alles in het teken van haar paardrijdende dochters. “Het is erg leuk maar flink aanpoten. Volgende week rijdt mijn oudste dochter Naita de indoor cross in De Mortel. De middelste rijdt dressuur en wordt begin volgend jaar zeven. Dat betekent dat ze mag gaan springen. Daar kijkt ze heel erg naar uit. En de jongste is bijna vier maar ook al aardig besmet”, vertelt Van Esch lachend. “Zij wil graag ook op paardrijden en ik geloof dat het wel goedkomt.”

Geslaagd debuut Britney de Jong

In de Prix St. Georges maakte Britney de Jong een geslaagd debuut. Zijn reed Caramba (v. Tuschinski) naar 67,500% en mocht daarmee het rode lint ophalen. Ingrid Gerritsen en Giovanni R (v. Houston) werden derde met 64,632%, gevolgd door Robbin Broekman en Quando (v. Quasar de Charry) met 64,191%. Christianne Goes en Accountancy Bellissimo (v. Florencio) maakten met 63,456% de top vijf compleet.

Hoogzwangere Anouk Noordman niet te kloppen

In de Grand Prix was Anouk Noordman niet te kloppen. De hoogzwangere amazone vertelde vorige week dat ze van week tot week bekijkt of ze nog fit genoeg genoeg is om haar paarden te trainen en op concours te gaan. Dat lijkt geen probleem want met Zeronica (v. Talos) noteerde ze de winnende score van 65,707% en haar hengst Atze (v. Astor) werd tweede met 65,562%. Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) volgden met 64,402% als derde.

Inter I voor Justine Mudde

Met kleine verschillen was de top drie van de Intermédiaire I aan elkaar gewaagd. Met 63,897% trokken Justine Mudde en Easy Rider (v. Sorento) aan het langste eind. Chris Epskamp en Wubels Zw (v. Rubels) werden tweede met 63,529% en Joyce van Schaick reed Glendale (v. Ampère) met 63,456% naar de derde plaats.

Robin Heiden klasse apart bij jeugd

Bij de jeugd was Robin Heiden een klasse apart. Zij stuurde Gasmonkey (v. Tuschinski) in de landenproef voor junioren naar 67,879% en won daarmee met dik vijf procent voorsprong deze gecombineerde rubriek voor junioren en young riders. Aimée Meddens was de beste young rider. Met Dornenstern (v. Danone) zette ze 62,571% neer en dat betekende in deze gecombineerde rubriek de tweede plek.

Uitslag

