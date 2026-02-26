Phoebe Peters van jonge paarden-succes naar winnend Lichte Tour-debuut: ‘Deze mix is heel leuk’

Ellen Liem
Phoebe Peters met Montreux. Foto: Foto4U
Door Ellen Liem

Phoebe Peters is bezig aan een uiterst succesvolle week: afgelopen weekend reed ze met Frankie Lee-dochter Franzie Lee in de VSN Trofee naar een de derde plaats en nu heeft de stalamazone van Reesink haar volgende succes alweer te pakken. Op de Subtopwedstrijd in Erp reed Peters met Montreux (Dettori x Future) haar allereerste wedstrijd en sloot dat debuut af met de overwinning in de Prix St. Georges.

