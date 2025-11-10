Pidgley en Gio terug in de ring, 77% in nationale Inter II

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Pidgley en Gio terug in de ring, 77% in nationale Inter II featured image
Anabella Pidgley met Gio Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Na ruim een jaar afwezigheid in de wedstrijdring maakten Annabella Pidgley en Gio (v. Apache) afgelopen zaterdag hun rentree tussen de witte hekjes. De combinatie, die vorig jaar Europees U25-kampioen werd, kwam in actie op een nationale wedstrijd in het Deense Randers, waar de Britse amazone - inmiddels woonachtig in Denemarken – de Intermédiaire II reed. De proef werd beloond met 77,13%.

Door Savannah Pieters

Annabella Pidgley, die al langere tijd een relatie heeft met Alexander Helgstrand, verhuisde enkele maanden geleden van Groot-Brittannië naar Denemarken. Vamos Amigos (v. Vitalis) verhuisde met haar mee, terwijl Gio aanvankelijk in haar geboorteland bleef. Ongeveer twee maanden geleden maakte de inmiddels veertienjarige ruin de reis naar het Europese vasteland.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like