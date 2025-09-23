Pidgley haalt Gio naar Denemarken

Enkele maanden geleden verruilde Annabella Pidgley haar thuisland Groot-Brittannië voor Denemarken. De Vitalis-zoon Vamos Amigos verhuisde direct met haar mee, maar haar andere Grand Prix-paard Gio (v. Apache) bleef aanvankelijk achter op Britse bodem. Inmiddels is ook hij veilig aangekomen in Denemarken.
conditie misschien groot reis blij heeft zijn echt goed en de Pumpkin de gaan Hij in op “Ik om dienst het werk. het persoonlijkheid”, Hij is we verbeteren opbouwen super ben Pidgley wie doet hier we en moet en hij ons concours op aangekomen is voordat aangekomen, Denemarken ontzettend iedereen uitmaakt. verlopen. richten social beginnen waar enthousiast veilig een maar het media. moeilijkere langzaam het laten van is is de dat is Nu klein, te grootste met aldus alsof op zien weer van zijn basiswerk, hij
Kadans
reed KWPN-ruin zijn II met keer Intermédiaire partner U25 Prix. Helgstrand in nationale de Kadans Franklin) de een Aalborg. recent liep wedstrijd internationaal (v. in tienjarige Alexander maakte Met Pidgley naar jaar Grand Helgstrand. dik 70% een haar hij vorig debuut op toekomstpaard Pidgley’s
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.