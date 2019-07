Pilot leeftijdsgebonden rubrieken jeugd verloopt succesvol

De eerste pilotwedstrijden in het kader van de leeftijdsgebonden rubrieken voor jeugd verlopen tot dusver succesvol. Het schakelen tussen de verschillende proeven geeft geen problemen en de KNHS is van mening dat de jonge ruiters en amazones met minder druk op wedstrijd kunnen.

In april startte de KNHS met de pilotwedstrijden. In plaats van reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter. Daarbij speelt de hoogte van de pony geen rol meer. Het doel hiervan is om kinderen met leeftijdsgenoten te laten rijden. Kinderen bevinden zich dan in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek.

Het is tot en met oktober nog mogelijk om deel te nemen aan deze pilotwedstrijden. Na het afronden van de pilot wordt deze geëvalueerd en wordt besloten of er een vervolg komt.

Bron: KNHS