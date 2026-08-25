Plaizier-fokproducten Kind Pleasure en Next Pleasure winnen op U.S. Dressage Festival of Champions

Savannah Pieters
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Plaizier-fokproducten Kind Pleasure en Next Pleasure winnen op U.S. Dressage Festival of Champions featured image
Kind Pleasure (v. Governor) hier nog met Femke de Laat. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Op de openingsdag van het U.S. Dressage Festival of Champions heeft de Nederlandse fokker Wouter Plaizier direct fraaie successen geboekt. In de Intermédiaire II won Erin Nichols met de door Plaizier gefokte Kind Pleasure (Governor x Zack). In de Prix St. Georges was er eveneens een overwinning voor een fokproduct van Plaizier: Elizabeth Bortuzzo reed Next Pleasure (Secret x Bretton Woods) naar de eerste plaats. Later deze week komt nog een derde paard van Plaizier in actie. Bortuzzo brengt Mister Pleasure (Franklin x Zack) aan de start in de Developing Prix St. Georges.

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