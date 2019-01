Platinum-hengsten Eye Catcher en Ferguson onder Inna Logutenkova

Na het vertrek van de Spaanse ruiter Antonio Laiz bij Platinum Stable heeft Chris Wilaras nu een nieuwe amazone gevonden voor Eye Catcher (Vivaldi x TCN Partout) en Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador XX). In de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch worden beide KWPN-hengsten voorgesteld door de Oekraïense amazone Inna Logutenkova.

Kirsten Brouwer, voormalig amazone van de Platinum-paarden, rijdt met Ghandi (v. Bojengel) in de VHO Trofee. Verder staan Governor (v. Totilas) met Adelinde Cornelissen, George Clooney (v. De Niro) en Giovanni (v. Chippendale) met Frank Loos, Grappa (v. Fidertanz) met Jean-René Luijmes, Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) met Thamar Zweista en Ferdinand (v. Vivaldi) met Mirelle van Kemenade op de startlijst.

Kürspecialist Joost Peters

Na het succes van vorig jaar, waarbij kürspecialist Joost Peters de verrichtingen in de piste muzikaal begeleidde, wordt de VHO Trofee dit jaar op dezelfde manier verreden. Peters is in de piste aanwezig en speelt ter plekke in op wat hij ziet.

Startlijst

Bron: Horses.nl/KWPN