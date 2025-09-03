Poleposition Texel en Dante’s Empire klasse apart bij Subli Competitie Tolbert

Op de vierde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden vrijdag in Tolbert konden de juryleden heel wat hoge punten kwijt. Elf combinaties werden beloond met een score boven de 80% met als absolute topscoorders met Poleposition Texel (v. Glock’s Toto Jr) met Moisés Jover Azuar en Dante’s Empire (v. Dante Weltino) met Bart Veeze.

Bij de vijfjarigen liep Poleposition Texel onder Moisés Jover Azuar naar de topscore van 88%. Bart Veeze en Roman Empire (v. Romanov), die eerder deze maand ook al succesvol waren op het WK Jonge Dressuurpaarden in Duitsland, werden tweede met 83,8%. Franka Loos stuurde Le Gentil (v. Le Formidable) naar 82,2% en de derde plaats.

Absolute uitschieter

“Voor ons was Poleposition de absolute uitschieter”, vertelt Karin Retera die samen met Willemien Blanken-Van der Scheer de rubriek voor vijfjarigen jureerde. “Poleposition is een heel compleet paard en heeft het vermogen om het eigen lichaam te dragen en op te nemen zonder dat daar truken voor nodig zijn. Hij werd ook heel correct voorgesteld door Moisés, dat speelt ook een rol. Dit paard liet zien wat ik in een heel goed dressuurpaard wil zien en dat deed hij in stap, draf en galop.”

Ultieme tien

Voor zijn galop werd Poleposition beloond met de ultieme tien. “Er veranderde niks in zijn lijf en hij speelde met de tempowisselingen en wendingen. Naar die natuurlijke aanleg moeten wij als juryleden kijken.”

Roman Empire en Le Gentil

Ook over de nummers twee en drie is Retera goed te spreken. “Ook dat zijn hele fijne en goede paarden. Roman Empire is een heel opvallend paard met veel uitstraling en werd door Bart proeftechnisch zeer goed voorgesteld. Le Gentil liet vooral een opvallend drafgedeelte zien en werd netjes voorgesteld door Franka. Het was een goede rubriek met eigenlijk geen slecht ondereind. En op een prachtige accommodatie met internationale uitstraling, goed om de paarden ervaring te laten opdoen.”

Vierjarigen

Vanwege het grote aantal deelnemers werd de rubriek voor vierjarigen door andere juryleden beoordeeld. Hier gaven Dirk de Haas en Veronique Roerink de punten. Ook in deze leeftijdscategorie liet Bart Veeze van zich horen. Hij reed Dante’s Empire (v. Dante Weltino) naar de winnende score van 86,8. Zowel McMary (v. McLaren) als Rock-Session (v. Fürst Dior) werden beloond met 83,2 waarbij de door Phoebe Peters voorgestelde McMary tweede werd en Rock-Session onder Astrid Langeberg als derde volgde.

Bart Veeze met Dante’s Empire. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Dante’s Empire

“Dante’s Empire van Bart is een heel fijn paard dat altijd met het achterbeen aanvult. En wat Bart heel goed kan, is super netjes voorstellen, er was geen mispas te ontdekken. Het was achteroverzitten en kijken”, vertellen Dirk de Haas en Veronique Roerink.

McMary en Rock-Session

Ook McMary liet een goede verrichting zien maar zij kreeg aftrek. “Een heel harmonieus beeld en het zag er allemaal heel makkelijk uit. Dit paard biedt zoveel aan maar helaas moesten we twee procent aftrekken doordat de proef met Phoebe te lang duurde. Nummer drie, Rock-Session, was loepzuiver in draf en galop en kon vooral in draf heel makkelijk schakelen. Ook zijn proef met Astrid zag er heel harmonieus uit. Het was een hele leuke groep, er waren een paar paarden die nog wat groen waren, dat is een kwestie van kilometers maken.”

Uitslag Subli Competitie, Tolbert 29 augustus 2025

Uitslag vierjarigen:

1 Bart Veeze, Dante’s Empire (v. Dante Weltino) 86,8

2 Phoebe Peters, McMary (v. McLaren) 83,2

3 Astrid Langeberg, Rock-Session (v. Fürst Dior) 83,2

Uitslag vijfjarigen

1 Moisés Jover Azuar, Poleposition Texel (v. Glock’s Toto Jr) 88,00

2 Bart Veeze, Roman Empire (v. Romanov) 83,80

3 Franka Loos, Le Gentil (v. Le Formidable) 82,20

Bron: Subli Competitie