Priscilla Korpos wint ZZ-Zwaar met persoonlijk record

Op de Subtopwestrijd in Benningbroek was Priscilla Korpos zaterdagmorgen de afgetekende winnares in het ZZ-Zwaar. Ze kreeg met Celano (v. Undigo) 67,43% voor haar proef en stond daarmee ruim drie procent los van de concurrentie. Met deze score verbeterde Korpos haar eigen persoonlijke record dat op 64,5% stond en het was ook nog eens de hoogste score van de dag.

“Ik zit op een roze wolk”, vertelt Korpos na afloop. “Ik ben zo ontzettend blij, mijn dag kan niet meer stuk.”

Ontspanning

“Ik heb de laatste tijd vooral veel aandacht besteed aan mijn eigen ontspanning en dat werpt zijn vruchten af”, vertelt de 25-jarige amazone enthousiast. “Celano doet het altijd allemaal wel, maar als ik dan zelf ook zorg dat ik hem niet tegenhoud dan gaan die punten ineens een stuk omhoog.”

Series

“De series gingen vandaag bijvoorbeeld beter daardoor. Het kan altijd nog beter natuurlijk, maar ze waren nu meer door gesprongen en daar ben ik heel blij mee”, vertelt Korpos over de proef, waarin ze voor het drafgedeelte een hele rits zevens en achten kreeg.

Traantje wegpinken

“Hij ging zo goed, ik moest echt even een traantje wegpinken toen ik klaar was”, vervolgt de amazone. “Vorig jaar is Celano er een tijdje tussen uit geweest omdat hij zijn griffelbeentje had gebroken en ik heb hem eigenlijk vorige maand voor het eerst weer gestart. En dat hij nu met zulke sprongen vooruit gaat, daar kon ik alleen maar van dromen.”

Zelf opgeleid

Korpos heeft Celano nu acht jaar en heeft hem vanaf het begin zelf opgeleid. Sinds drie jaar wordt ze daarin begeleid door Jeff Heijstek, aan wie ze dit alles naar eigen zeggen te danken heeft. Celano is het eerste paard waarmee ze in de Subtop rijdt en volgens de amazone is het een paard met een gouden randje, die een heel speciaal plekje heeft in haar hart. “Wat ik het allerleukst vind is dat ik alles zelf met hem heb gedaan. Natuurlijk heb je dan je ups en downs, maar nu we dit hebben bereikt, kijk ik echt met plezier uit naar de toekomst. We hebben pas vier keer ZZ-Zwaar gestart en nu al acht winstpunten en de score vliegt ook nog eens omhoog”, vervolgt Korpos enthousiast. “Hij heeft echt veel potentie en als het zo doorgaat komt die overstap er ook echt wel aan.”

Top drie

Meghan Mühlebach en Fedor Mansolein (v. Leonardo da Vinci) eindigden met 64,36% op de tweede plaats en Esther Liano maakte met Pattaconk’s Hidde (v. Tsjalke) de top drie compleet met een totaal van 63,14%.

Jeugd

In de kleine jeugdrubrieken was de overwinning bij de junioren in de landenproef voor Estelle Knook met Zecchino (v. Krack C) en Nienke Mol met Geisha (v. Florencio). Beide amazones kwamen uit op een gemiddelde score van 62,73%. In de individuele proef mocht Knook eveneens het oranje lint in ontvangst nemen. In deze proef kreeg de amazone 62,43% met het voormalige de ruin die voorheen onder Remy Bastings Grand Prix liep. Het was een debuut bij de junioren voor Knook: “De kop is eraf! Vandaag voor het eerst junioren gereden. Meteen twee keer eerste en mooie scores. Jammer van het jury verschil, maar we trainen gewoon door. Blij dat we steeds een beetje beter gaan.”

Uitslagen volgen

Bron: Horses.nl