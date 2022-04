PSI-topper Harmony’s V-Plus wint inloopproef Nürnberger Burg-Pokal met bijna 76%

De voormalige PSI-veilingtopper (1,2 miljoen euro) Harmony's V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) won vanmiddag in Hagen de inloopproef voor de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Onder Susan Pape liep V-Plus naar 75,878%.

In elke Burg-Pokal kwalificatie is slechts één ticket voor Frankfurt te verdienen en in Hagen lijkt V-Plus de favoriet voor dat ticket. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk naar De Massimo (v. Dankeschön) met Marcus Hermes en de door Egbert Schep gefokte Joshua (v. Sezuan) onder Isabell Werth.

Uitslag

Bron: Horses.nl