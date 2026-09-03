Quantaz maakt na ruim jaar afwezigheid winnende rentree met Werth

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Quantaz maakt na ruim jaar afwezigheid winnende rentree met Werth featured image
Isabell Werth met DSP Quantaz Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Ruim een jaar na zijn laatste wedstrijd heeft DSP Quantaz (v. Quaterback) zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Isabell Werth stuurde de inmiddels zestienjarige DSP-hengst in de nationale Grand Prix van Münster naar 73,88% en daarmee direct naar de overwinning. Dorothee Schneider werd met First Romance (v. Fürst Romancier) tweede, vlak voor Evelyn Eger met Global Power OLD (v. Grey Flanell).


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