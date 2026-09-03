Quantaz maakt na ruim jaar afwezigheid winnende rentree met Werth

Ruim een jaar na zijn laatste wedstrijd heeft DSP Quantaz (v. Quaterback) zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. Isabell Werth stuurde de inmiddels zestienjarige DSP-hengst in de nationale Grand Prix van Münster naar 73,88% en daarmee direct naar de overwinning. Dorothee Schneider werd met First Romance (v. Fürst Romancier) tweede, vlak voor Evelyn Eger met Global Power OLD (v. Grey Flanell).
Naast Diamante Prix verschenen namen relatief nieuwe niveau OLD, Grand ook en First hoogste en Quantaz deelnemersveld. Prix-paarden als aan ervaren meerdere De kende interessant Zoom. een in PCH, Power Negro, Münster NRW Romance Celine OLD, Grand Gold Shiva de Global op nationale Chere Special het DSP waaronder start,
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Romance tweede opnieuw First
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talenten Jongere
jaar en OLD, Grand Evelyn OLD de uitkomen, Power compleet. 72,10% Eger internationaal ook plaats. drie Global top met Celine dit Prix-niveau de 72,56% sinds Governor) vierde op stuurde met naar (v. maakten die Haßmann Chere Lena
PCH I) Negro Daarachter Gold de naar noteerde. elkaar. Brunkhorst met 71,94% dicht Hemmer 71,98%, Special terwijl Katharina bijzonder bij Juliane scores DSP San reed Diamante (v. DeLorean) (v. Amour lagen
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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