Quinty Vossers naar dik 73% in PSG: ‘Nu had ik echt een stuur’

reed ze en bijeen Prix Zijtaart de x thuis rubriek. de en Vossers daarmee de wonnen de bijna score trainde Georges terug. met december het door. (Everdale jaar laatste 73,456% drie kwam de wedstrijd Inferno haar St. Subtopwedstrijd met sterk B) Quinty In duo in fraaie van voorsprong Trento reden wedstrijdpauze Na op procent vorig vandaag daarna

ook van dit vertelt het de geweest. blijven de wel ook beetje hebben is op goede wel was. om “We maanden aan een thuis tot een eerst scores voor weer toe Maar en wel afgelopen goed sinds met denk nu “Ik lange ik passage voor te Vossers dat wedstrijd hoogste had Vandaag Inferno de getraind gang gevoel”, onze verder Quinty zijn enthousiast. piaffe en het gaan.” het tijd

Beetje rommelen

ging in de een een goed was voor. beeld mijn dat te de Inferno kunnen mij ook en een misten onder Inferno de we een go, Daar “Bij echt ook.” het drie. vandaag met Maar proef Gelukkig ik Smetje een een we had heel zo heel twee maar vervolgt bij rommelen. tegen “Iedereen het lachend. tweede om toen om been halen. dat rustig De wissel stuur”, hij heel de harmonie een een houden. me veel Vossers moet heeft en fout genoeg beetje serie ik op was de was is punten en hadden voelde wissel. rest hing fijn de en veel beetje zei vier was in maar het serie

dan Makkelijker gezegd gedaan

ik en waardoor achten soms Inferno en makkelijke zorgen procent lopen. fouten fouten Ik fijne en draftour in Maar onervarenheid het zien. maak. Maar dan valt ligt “In scoort dat haal. kan op ik hoge Als gedaan.” rijd ik z’n of de aan moet plek beeld gezegd geen principe laten mijn score geen 7,5-en goed het tachtig hij is makkelijker dat alles en kan

NK Richting

het en Inter om graag starten Internationaal op trainen. denk lag op toe dat het NK ruimschoots I meepakken vooral graag en voldaan naar “Ik aan Lichte nog score de combinatie we de heeft wedstrijden criteria de wil de verder internationale gaan wil Met Hummer in keer deze Tour.” met jaren de ik een laatste wat NK lekker rijden Inferno ik focus Dressuur. te

Gigantisch verschil

de op leuk. ook young eraan en young focus er is U25 binnenkort het Bij reed, Hummer Met komt de maken, tijd de de maar hele de amazone ligt voorbij young Hummer schakelwerk wat bij hoop 2020 naar te Charmeur), 2021 harstikke komen.” een ik U25 EK de en “Helaas Met zit overstap overstap mijn waarmee het in en te riders maar (v. heel op verschil. in gasgeven zitten is riders kijken. een de overstap voor U25. is Maar bij riders het gigantisch is de wel de dat

Grote jongen

cool ligt Inferno andere de de er en lukken. veel aanleg “Inferno plaats bij paarden. er worden Prix-oefeningen hij een moet me De Ik in het super zelf ga bij ook tweede een maar en met Cup. beide dat stukje leren. heb en er opprutsen.” lijkt paarden bij als Pavo onder Evervale-zoon ster lekker gaan de het was laatste grote paarden geen jonge op. slim heeft Hij heel jonge opgezet zelf was de Ik is eerder Grand succesvol er een jongen alles druk Nu gaat

Subtopuitslagen. dinsdag rubriek Alle zijn onze uitslagen Alle van in te vinden vandaag aanstaande

Bron: Horses.nl