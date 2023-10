Quinty Vossers wint U25 finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Met de finales van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie op Indoor Friesland kreeg de prestigieuze competitie een waardig slot. De inzet van Roelofsen Horse Trucks voor de paardensport kwam in de prachtige piste in het WTC Expo goed tot zijn recht met als finaleopgave een kür op muziek voor alleen de allerbeste combinaties uit de voorselecties. De winst in de allereerste finale, die in de U25, ging naar de 23-jarige Quinty Vossers en haar elfjarige ruin Hummer (v. Charmeur). De combinatie behaalde een score van 71.892%.

Als tweede mocht Estelle van Herwijnen zich opstellen samen met haar veertienjarige ruin Surabaya (v. Sir Donnerhall) en de derde plaats was voor Diana van de Bovenkamp met de veertienjarige hengst Excellent Black (v. Painted Black). De scores van de nummers twee en drie waren respectievelijk 68.842% en 67.875%.

Sneltrein sinds 2018

Als prijs mag Quinty een maand lang in een luxe Roelofsen Horse Trucks Parados vrachtwagen rijden van de sponsor van de competitie. Quinty is eerlijk: ”Ik had het wel een beetje verwacht, Hummer was vooraf echt heel fijn. Hij is van ons en bij ons sinds begin 2018. Hij was toen net zes en kon alleen een beetje schouderbinnenwaarts en een pasje wijken. We hebben toen meteen de selecties gereden voor het wereldkampioenschap jonge paarden en daarna ging alles als een sneltrein.”

Nu finetunen

”Dit was pas de derde kür die we reden en nu gaan we finetunen. Het is allemaal zo snel gegaan, daar zijn we nooit aan toe gekomen. Het klinkt misschien arrogant, maar dit is pas het begin.”

Jumping Amsterdam en Indoor Brabant in het klein

”Ik vind het super leuk hier. Vorig jaar heb ik niet gereden, maar het smaakt nu naar meer. Het zou mooi zijn als volgend jaar de U25-klasse ook internationaal op het programma komt. Het is klein hier, maar toch groots. Eigenlijk Jumping Amsterdam en Indoor Brabant in het klein. Wat nu verder de planning is met Hummer? Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee. De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Competitie en Indoor Friesland stonden bovenaan mijn lijstje en nu gaan we verder kijken.”

Bron: Persbericht Indoor Friesland