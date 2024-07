Rachelle Seijbel: ‘De stoute schoenen toch maar aangetrokken’

Dressuuramazone Rachelle Seijbel richtte een paar jaar geleden haar eigen kledinglijn Sambucco op, maar is zelf ook actief in de dressuursport. Hoewel ze er nooit van droomde om in de Subtop te rijden en zelfs flink wat motiverende woorden nodig had om ZZ-Zwaar te gaan starten, doet ze dat inmiddels heel succesvol. Met de Glamourdale-zoon King of Diamonds had ze in drie wedstrijden de punten voor de Prix St. Georges al op zak en het wachten is nu alleen nog op de juiste slipjas.