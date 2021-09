Rath met Destacado naar Louisdor-finale: 77,302% in jonge paarden-GP

Matthias-Alexander Rath kwalificeerde zich eerder dit jaar al met de thuisgefokte Thiago (Totilas uit Wahajama Unicef) voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt, maar nu heeft hij zich ook nog voor de finale van de Louisdor-Preis gekwalificeerd met de achtjarige Destacado FRH. En in december mag hij op het 'eigen' concours van de familie (familie Rath-Linsenhoff organiseert het Frankfurter Festhallen Turnier) dus met twee hengsten naar de finale. En met Destacado maakt hij ook kans op winst: 77,302% was de kwalificatiescore.

Eigenlijk was het de inmiddels achtjarige Destacado FRH als jong paard al aan te zien dat hij straks Grand Prix zou gaan lopen. “Als hij bij alle gevraagde oefeningen in de toekomst zo braaf blijft doen wat er van hem gevraagd wordt, kon dit wel eens Raths nieuwe topper worden in de internationale Grand Prix-sport”, schreef Horses.nl in 2018 toen Destacado zilver won op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo.

77,302% voor achtjarige in jonge paarden-GP

En dat is zo. Met zijn acht jaar leverde Destacado afgelopen weekend op Gut Ising twee solide rondes af en liep hij door de Zware Tour-proeven alsof hij al jaren op dat niveau loopt. In de inloopproef (Intermédiaire II) scoorde Destacado gisteren al 76,711% en vandaag in de wat versimpelde Grand Prix (jonge paarden-Grand Prix, waarin wel alle GP-onderdelen gevraagd worden, maar wat simpeler dan in de échte GP) was er zelf 77,302%.

Topper

De op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 100.000 euro door Rath aangeschafte hengst wint eigenlijk al zijn hele leven. Hij was premiehengst op de keuring, won als driejarige het Bundeschampionat, was de topper in twee sporttesten, won zilver op het WK voor jonge dressuurpaarden in 2018 en werd vierde in 2019. Vorig jaar hij de Nürnberger Burg-Pokal die (in verband met de coronavoorschriften) niet in Frankfurt, maar thuis bij familie Rath in Kronberg werd gehouden.

Met zo’n percentage maakt Destacado ook kans op de winst in de Louisdor-finale en daarmee kan hij in de voetsporen treden van onder andere Olympisch kampioene Dalera.

Uitslag Louisdor-kwalificatie Gut Ising

Bron: Horses.nl