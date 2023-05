Recordaantal inschrijvingen op Belgisch Kampioenschap dressuur

Deze week wordt van 24 tot en met 28 mei in Lier het Belgisch Kampioenschap Dressuur verreden. De inschrijving is gesloten en dat betekent dat bekend is wie er een gooi gaan doen naar de Belgische dressuurtitels. Eén ding staat vast, de inschrijvingen kennen een recordaantal combinaties en vrijwel alle kampioenen van vorig jaar komen hun titel verdedigen.

In het Pinksterweekend komt de Belgische dressuurtop bij de senioren, de jeugd en de Para Dressuur aan de start tijdens het BK Dressuur dat wordt gehouden op het Azelhof Equestrian Center in Lier.

Belgische top aan de start

De Belgische dressuurkampioene van vorig jaar, Larissa Pauluis, neemt met haar beide toppaarden deel. Zowel de Olympische Flambeau als haar troef van het WK Dressuur in Herning, First- Step Valentin, staan op de deelnemerslijst. Ook de winnaressen van het zilver, Amandine Prevost, en van het brons, Charlotte Delfalqu, komen wederom een gooi doen naar een podiumplaats. En daar blijft het niet bij, enkele andere Belgische topruiters die ook in actie komen zijn: Jorinde Verwimp, Laurence Roos, Jeroen Devroe en Domien Michiels.

Jeugd maakt overstap

Naast het Belgisch Kampioenschap van de Grand Prix, is er ook een kampioenschap Lichte Tour. Isabelle Cool is de regerend Belgisch Kampioen en ook zij is van de partij. Bij de U25 staat de titelverdedigster Laura Luyten op de deelnemerslijst. De Juniorenkampioen Jette de Jong heeft de overstap gemaakt naar de Young Riders, waar zij met twee paarden aan de start verschijnt. Ook Liezel Everas heeft een overstap gemaakt. De regerend ponykampioen komt nu aan de start bij de Junioren, net zoals de kampioen van de Children Amber Hennes.

Jonge paardenrubrieken met commentaar van Gertjan van Olst

Naast de rubrieken van het Belgisch Kampioenschap zijn er ook rubrieken voor 4- tot en met 7-jarige dressuurpaarden, de Diamant Cup, de Briljant Cup en de Platina Cup. De rubrieken voor jonge paarden zijn op donderdag een oefenwedstrijd met commentaar van Gertjan van Olst.

Bron: Persbericht