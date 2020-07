Recordscores in L1 voor Charlotte Coquerelle: 250,5 en 244,5 punten

Vette 80%-scores in de basissport, dat komt niet zo vaak voor. Charlotte Coquerelle stuurde de zesjarige merrie Olivia van de Nethe (San Amour x His Highness) gisteren naar 250,5 (83,5%) en 244,5 (81,5%) punten in twee L1-proeven bij Houten.

De cijferlijsten van de L1-proeven zijn er twee om in te lijsten. In de ene proef (250,5) slechts twee zevens van jurylid D.M. Martha, verder 8-en of hoger.

“Wij hebben genoten van je proef. Tijd voor de volgende klasse”, meent jurylid Martha.

