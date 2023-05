Red Viper wint kampioenschap van Lienen

Eugène Reesinks Red Viper (Romanov x Sir Sinclair), die dit jaar op NRW Landgestüt Warendorf ter dekking staat, heeft met Henrike Sommer het kampioenschap van Lienen gewonnen. De vierjarige KWPN-gefokte en in Oldenburg goedgekeurde hengst kreeg in de proef voor drie- en vierjarige rijpaarden negens voor zijn galop en rijbaarheid.

Red Viper, die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, was in 2022 de topper van de Warendorfse minitest. Bart Veeze stuurde hem naar een 8,8. Dit jaar verhuisde hij naar Landgestüt Warendorf, waar Henrike Sommer de teugels van de hengst overnam. Dit jaar liep hij in de sporttest in Münster-Handorf naar een 8,29.

Top drie

Afgelopen zondag liep Red Viper zijn eerste officiële wedstrijd. Met Sommer scoorde hij een totaal van 17,10 punten, ruimschoots genoeg voor de overwinning. Sarah Thöle stuurde Sweet Sue (Secret x Scolari) naar de tweede plaats, Claire-Louise Averkorn werd derde met Forever a Diamond (Follow Him’s Schönweide x Depardieu).

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Landgestüt NRW