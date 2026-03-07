Reichert en Skyline To B winnen bij rentree in Stadl Paura

Savannah Pieters
Yara Reichert met Skyline To B. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het WK Jonge Dressuurpaarden 2025 verliep voor Yara Reichert en Skyline To B (Blue Hors St. Schufro x Ampère) niet zoals gehoopt. Na een teleurstellend optreden in de kwalificatieproef moest de combinatie in de kleine finale verstek laten gaan vanwege een blessure aan de oppervlakkige buigpees. Deze week maakten ze hun rentree op het CDN in Stadl Paura, waar ze twee proeven op Lichte Tour-niveau op hun naam schreven.

