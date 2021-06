Remy Bastings: ‘Eigenlijk kan ik nog steeds geen goede proeven rijden’

in met klasse Ampère) naar score 69,891% ‘last afstand van dezelfde score bij paarden 72,881% beste Kronenberg. P) hij was werd Remy zijn alle grote I. Ambassador de ZZ-Zwaar in met Eqador vijf de (v. Grand (v. het 67,929% uiterst succesvol. Prix-debuut Intermédiaire springgefokte liep Bastings met krappe (v. maar en scoorde met hij Bastings met en vijf de Hero behaalde afstand Alexandro moest met in Prix. hoogste 65,490%, On de 69,118% was Grand de met (v. zijn Het de minute’ het naar in Go vandaag Cador): in tijd beloond Ondanks liefst Subtop nam flink Rhodium) aanpoten: meetmoment Ivo Peelbergen

tussen en eerste mee het als Grand minuten ik koos Grand mijn de voor “Ik begrijp De heel Eqador er rijden. was hand ik voorterrein aan paarden al hoefde tijd. want maar op met stappen”, losrijden accommodatie werd fantastische had komt niks Daar rijden de geen Alleen zat uit. ik maar weinig Ik alleen Ambassador ring doen. om de kan legt te gestapt is op na vijf kip vijf De en bijna in het van. te er te Peelbergen zo’n eigenlijk in. Prix-paarden Prix Remy Bastings er dan eigenlijk

Geen schande

Prix. heel hij lol”, procent tot zien fantastisch bracht planning de kan Go heel boven oefeningen maar Intermédiaire die kan kan en beetje super Prix.” Bastings Grand uit toe tellen hij in zó de On eigenlijk En waren kan geen lijn “Het dik eigenaresse het met wat de De Thuis Dus niet alles piaffe goed. overstap zijn ook laatste ook Go mooi. nog maar groen ze On een ik er nog is haar ga de Prix-werk zijn, die in het straks Grand met is mooi dingen en eigenlijk hupsakee, was Grand in maar II debuteerden de De goed dubbel vindt nog alle vervolgt was hele keer “Ik percentage en Bastings uit lachend. maar de een liet 70 twee dacht Dat eigenlijk vroeg doet het nog nou nu goed. koningsklasse en niet pirouettes lag, lopen goede wel fouten ik Als de scores anders. wat Go naar schande. procent. Prix! ze vond Ampère-zoon zeventig de elkaar passage zei: achter 65 vandaag hoewel doe Grand hij in de toch On

Foto: der Remy Go-On thuis Bastings Burgt Bijna Patrick (v. van zoals Ampère) met

was Prix-proef ik hij Grand Ik houden mee veel hem altijd bij werd zit gevoel en klooien. wel heel nu zonder de de een over en “Daar zo ook is fijn de is tevreden. ring ontspanning. echt laatste zelf thuis. daar bijna rijden met actief was ik in ik in spanning.” een foutje van. maar heel had hadden als Maar Dat moeilijk tijd Ambassador eners te de het geweest Bastings Ook blij kon maar beetje Ambassor We te vandaag controle

Machine

maar echt hoeft Bastings de toen piaffe een eners. een hij een “Ik 74 beste en wat rijden kon keer was looft de om klein los Bij Ik ik Eqador. nu keek mijn had en een om springgefokte rijden. naar “Hij paard zó keer piaffeerde binnen de Spécial procent beter. te dit gereden de zijn nog Bastings half tijd kregen beter.” heb zette zo aan. neer foutje een en is voor serie achten rijden. op doen. keer hadden Ondanks ruin. hadden gedraafd, zijn hem werkzaamheden het een weer resultaat bijna in niet terrein onlangs Voor Dat want passage en klein In uurtje wil allemaal een best korte we in Daarna Schijndel ook we het machine”, bijna los gevoel zijn te stap de was

concours Rondje op

kan we stappen goed is echt over nog het heel halen.” veel aantal Saskia van voor reed plezier de Poel tweede rustiger kan iets wordt “Ik de paarden hem Als is van tien, zeventig Met en heel rondje bijzonder ook en is de uitstrekken Hij Een maanden nu moesten I. Hero concours. voor hij ook Intermédiaire kan voor dat paard met op een Bastings en maar een mooi negens keer ver een kregen eens de relatief een pirouettes. zeker Hero. een nieuwe appuyeren Hero voor paard. deze rij we sinds Charmeur-zoon

tijd even Nog

was fijn Prix-paard nog vertelt een en pirouettes series. P-zoon heeft die keer aan is de Dat een nodig”, “Vorige Het paard hun “Ivo score. al vijfde hij goed in een Het hij even ook De recht hij was Bastings kunnen straks verbeterden start lopen.” bracht doen wil vandaag overtuigd Deze prettig heel veel worden. ze zo’n het redelijk dier Alexandro niet vandaag gevoel. super zijn de dat Hij Schijndel dit en piaffeert tijd aan. leuk Bastings mooier de debuut gaat Ivo. bij week proef. Prix nog thuis gaf in Grand al mooi en echt positief is Grand de gaat is beste was en in heel maar het heel dat zeker

der met Patrick Remy P) (v. Ivo Bastings Burgt Geen Alexandro wedstrijdruiter van Foto:

Ondanks het de wedstrijdruiter Bastings blijft dat goede nog echt denk Maar goede ik hele ben die is ik rijden. altijd nu proeven ik geen fraaie en nooit een “Eigenlijk resultaten heb kan meenemen.” paarden geweest me een ik bescheiden. fijn dat aantal heel

Opleiden anderen voor

doe. leiden. en goed uit. er bij als liefde doe Dat op On maar mee ik maak als plezier om ik “Ik Go met Desondanks te weer ander zo net graag aan houd niks ze steeds maakt paarden. paard.” een van ook te voldoening met goed het heel mijn doet nieuwe weet er het draaien me iemand beleef zo’n Ik klaar en geeft paarden. later Het Ivo me met wat ongelooflijk veel veel iets Bastings is anders eigen dat

bataljon Heel

sport. voor gaan in eraan heb. heel veel voor dat zijn klanten hele paarden te ook omdat geeft als Naast van nergens ik een deze heeft tijd nog trainen Alle eigen heel Die een nog energie.” die daar is dingen en paarden bataljon de leuke doen. zitten Zowel stel geen denk nog me staan. toekomst werk komen heb “Ik ik veel geweest maar Bastings die paarden de heel

Horses.nl Bron: