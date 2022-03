Renate van Uytert en Johnny Depp scoren bij Subtopdebuut: ‘Hij is echt mijn Super Johnny’

x Bij in de vandaag en een duo Bij Jazz) met het jonge (Bordeaux WK Uytert Cup, Pavo Renate bouwde afstand Subtop. de in finaleplek fraaie het Depp winnaar voor Beuningen succes nu van 2019 de een Het van op. het Johnny op in de en van de debuut de 2021 het overwinning jonge staan in score twee de won verder erelijst daarmee ZZ-Zwaar in fraaie de Daarop Subli gaat rubriek. paarden met 74,36% jaar andere Competitie onder hengst dressuurpaarden. en noteerde

goed we en nu haar weer zodat nieuwe laatste proef vorig bij deed score de stamboeken keer erkende super wedstrijd die een zijn het naar Duitse de overstap “Ik Ik Johnny KWPN hij moeilijke NK maar meerdere in best. Uytert cool, kunnen een voor dat ZZ-Licht jaar mogen. Hopelijk gaaf”, Ik klaar en goede hengst het bij vertelt nog we uitdaging. het rijden het zo december onlangs doorgaan.” van Renate vind best te lukt en hoop een met “Echt een reed. heel ZZ-Zwaar dacht:

rits achten Hele

ik een was serie hele Enige ik het rits de toen maar uitgestrekte even programmafoutje. serie programmafout. hartstikke maar andere rij nooit het achterwaarts en opletten.” uitgestrekte verkeerd moet ik te bel. het uitgestrekte galop. stap, struikelde Toen een ik wel pirouette, losse maar er Ik wissels, voor Het punten beetje alweer was en “In zelf niet reed de van had goed een draf, in Onder Johnny. de Die een achterwaarts daarnaast onvoldoende een Dat aftrek mezelf. een een En duo plaats zonde. vergeten serie, de baalde achten. klonk ik was de ik was en zag en zit. van voor houding de de zeggen het voor gangen eigenlijk Eigenlijk ik kreeg durf ging

bij elkaar Super dicht

punten dezelfde en en heel om Dat ze prachtige schreven nagenoeg dicht gaaf echt ‘Geweldig is amazone ook combinatie’. protocol: leuk De juryleden blij “Ze waren. elkaar op heel het super dat beiden zaten Ze beide te gaven. het bij dat horen.” eens is

de Naar negens

vervolgt Van was bijstellen. je graag strakker lachend. de proef een het acht doelen is overal wil “We negens, hadden mooie ik Maar je en moet blij. en harstikke wat ook wel naar het constante ben toch Uytert kan een best Maar punten, hele een nog blijven vloeiender. Ik goed”, voor

Johnny Super

er zo te op gaan wedstrijd proef volgens van Van een het wat het behaalde als paard hij voor’. successen aan ik hij heel inmiddels af best leuk. is ook met het mee vindt ‘we jongs van gaan doen mij kan.” zadel wil Depp mijn achtjarige geeft je en fijn Zo fijn Hij hengst. op heel heel z’n Johnny is “Het en en de gevoel: altijd. Uytert echt Echt onder aan om ook al een hem paard graag Super noem heeft de In Johnny.

Vier Subtop in

I) In Johnny, Tour super kan heeft ik Subtop. x jongs rijden in het gemaakt. mee van heb de Ferro) heel paarden huidige paard Johnny vier dat en Style Riccione) (Bordeaux met vind Ik (Eye op nu fijn Van x “Het Lichte Uytert hebben paarden de Depp (De x en er de in Lorentin hengsten zijn hele dat Just en karakters.” naar Ferdeaux en Style vanaf ze Ferdeaux alle en gave Niro Behalve fijne het ik De Just zijn leidde Wimphof aan in amazone Naast Catcher bijzonder vier In ZZ-Zwaar. af hun niveau. jong alles zulke mee

Hanneke Dubbel Ariens voor feest

Hanneke 67,00% Belissimo) In amazone Piet ZZ-Zwaar Cool met Be (v. vierde Tijssen Ilas naar eerste (v. dubbel met De Ariens stuurde verjaardag feestje. proef derde op haar een de Desperado) werden en de tweede 66,50%. prijs.

van Kemenade tweede Mirelle wint proef

Desperado) voor 63,93% (v. goed was Jupiler Cachet proef Kemenade van met tweede eerste Mandy J’Adore (v. Haar tweede mocht met prijs proef plaats. de 64,50%. ZZ-Zwaar de Theunissen en volgden Mirelle de op ophalen. L) In

volgt* *meer nieuws

aanstaande dinsdag vinden in vandaag Subtopuitslagen. rubriek Alle uitslagen te onze van zijn Alle

Horses.nl Bron: