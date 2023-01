Renate van Uytert en Just Wimphof winnen Lichte Tour Jumping Amsterdam met 73,235%

De top-4 van de Café Luxembourg-prijs ontliep elkaar niet veel: Renate van Uytert met de KWPN-hengst Just Wimphof (v. De Niro), Marlies van Baalen met Jackie Kennedy DVB (v. Damsey), Imke Schellekens met Honoré (v. Jazz) en Jonna Schelstraete met Ironman (v. Tuschinski) lieten stuk voor stuk mooi afgewerkte proeven zien. Renate Van Uytert won met 73,235%.

De kwaliteit van de proeven van de top-4 lag dicht bij elkaar en de scores ook. De drie verschillende juryleden (Maarten van der Heijden, Susanne Baarup en Peter Storr) hadden ook elk een andere top-3. Storr zag Van Uytert op 1, Baarup Schellekens en Van der Heijden Schelstraete.

De meeste punten (en de enige score boven de 73%) was voor Renate van Uytert-Van Vliet, zij kwam met Just Wimphof op 73,235%. Voor Marlies van Baalen en Jacky Kennedy DVB was er 72,451%, voor Imke Schellekens met Honoré 72,353% en voor Jonna Schelstraete met Ironman 72,255%. Net onder de 72% was de score van de nummer 4: Dinja van Liere die Independent Little Me (v. Uno Don Diego) naar 71,618% stuurde.

Jameson

Voor Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), die twee weken geleden nog dik 77% in de Prix St. Georges scoorde in Tolbert, zat er niet meer in dan 67,892%. Spanning speelde de hengst weer eens parten en dat kwam terug in de aanleuning (mond open) en de stap.

