Renate van Uytert naar topscores met KWPN-hengsten In Style en Just Wimphof

Renate van Uytert was vandaag uiterst succesvol op het onderlinge meetmoment in Schijndel. In het ZZ-Zwaar noteerde ze met de achtjarige KWPN-hengst In Style (Eyecatcher x Lorentin I) de topscore van 75,714%. De een jaar jongere KWPN-hengst Just Wimphof (De Niro x Riccione) liep bij zijn debuut in het ZZ-Licht naar 74,929%.

Met In Style debuteerde Van Uytert vorig jaar augustus in de Subtop en een maand later werden ze vierde op het NK Dressuur. Vervolgens werd het duo geselecteerd voor het (gecancelde) Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. Na de selecties verscheen de hengst niet meer in de ring maar die pauze lijkt hem niet te deren: de dikke score vandaag in Schijndel was goed voor een nieuw persoonlijk record.

Echt genieten

Ook met Just Wimphof was Van Uytert vorig jaar geselecteerd voor het WK. Daarmee is het duo uitgenodigd voor de eerste WK-observatietraining die volgende week wordt verreden. “Ik ben zo trots op Just Wimphof en In Style. Het was echt genieten en ze deden super hun best”, aldus Van Uytert.

