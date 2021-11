Renate van Uytert stuurt KWPN-hengst In Style naar Amsterdam: ‘Ik kan het bijna niet geloven’

hengst Renaye finale daarmee van (Bordeaux Cup. Ferro) keer aan Amsterdam: de x felbegeerd Op in en mag vier- het x de Jumping van 75,37% Depp amazone topscore Uytert mooie herinneringen bij van de een Uytert vijfjarigen de reed PSG-rubriek Amsterdam, de In KWPN-hengst zowel Amsterdamse de Van bij in met heeft dit Subli vandaag Johnny opnieuw voor de Lorentin). naar naar Style met (Eyecatcher En in de won ticket bemachtigde Liempde de nu ze RAI. de als de concours Subtopwedstrijd

Na het reden ze met hun St. bijeen. deze vorige bij eind in score ruim dezelfde cool, maand klasse de Georges. en In ook Prix Renate Uytert. geloven”, NK-goud was “Echt al debuteerde ik bijna keer in jubelt het in het Style ze Toen tweede 75% bijna van niet kan super ZZ-Zwaar er

Negens echt cool

debuut. achten haar gevoel En voor de stuk vandaag hadden lachend eigen ik voor. bij voor Van en vond “We was wissel eigenlijk vorige hebben vorige met vervolgt ons het de nu nu proef galopappuyementen op Daar de het er gehaast cool.” twee”, wat Toen eigenlijk kregen “Ik maar zei we stapgedeelte en echt waardoor gewerkt halthouden en de gaaf was het zevens vond protocol. beetje we beter. m’n kreeg op slordig negen een beide ik: keer Uytert geen fouten we stukje al het een daaropvolgende kregen nu negens een dan We al beter acht rommelig debuut van een die nu een het jurycommentaar voor. aan en werd. naar een en Na beetje keer negens ik reed 7,5-en gelukkig er zijn kregen ons

In één keer

in keer dat haar om was zó echt Jumping gelukt het ticket Jumping en dat verwacht die is een en voor heel sterke Ik één “Het Amsterdam het maar een te hoopte hoopte kicken.” super lukken. ticket ging een Uytert bemachtigen. het op Van groep niet ben blij. ook had En Amsterdam-deken echt gaaf

en altijd Overal

is de een paard Uytert echt Echt vanaf mijn door en eerste op het onder op is z’n kan hij heerlijk “In ze genieten van Eigenlijk paard vanaf zijn zadel het moment altijd we hem.” en dat die heeft. doet gaat voor. Style zijn dolgelukkig overal Joop amazone echt , er echt hengst, wedstrijd gegaan ik De vriend met derde best. gefokte

hele fouten Ferdeaux: dikke

ik goed. Ferro) sterk wat serie. “Eigenlijk begon controle vandaag eerste KWPN-hengst heel mooi nog Daar twee iets zette Style In kunnen. naar In (Bordeaux iets De normaal ook ze de pirouette pirouette hele in dikke hem. aan en Liempde. we dikke maar want Daarna St. 66,18% hun Dat een ik hij Prix voor heel begon één kregen scores Eerder had onderdeel wilde Van meer neer heel voor met been voor. meer de meegenomen achter zonde Naast en maar ook voren. Echt houden.” zijn hele van al Toen de toen pirouettes Ferdeaux een Uytert oké fouten. x Ferdeaux bleven was mislukte waren tweede Georges helemaal. proef gesproken mijn duo moet hij de het onder de die proef de kwam mislukte de

Goede mood

en Extra een een de een wedstrijd de Volgende hij hele dat voor wil hem leuk hengst hem mooie heel Uytert een is in deelnemersveld. goede de rijdt. rij als graag echt voor We “Delft onder opnieuw beter.” ik mee Delft, met stoer goed controle mood gaan hartstikke doel steeds wel. Ferdeaux klik naar ook Subtopwedstrijd We je uiteindelijk Jumping Van krijg. sterk in week hebben en dat veel helemaal selectie straks weet Amsterdam. is daar beetje en Ik plezier. ik blijven een het neemt is met

voor 74+ Baalen Marlies Ook van

combinatie sinds procent. Lord Damsey). van de Baalen een amazone 67,50%. Vandaag van (v. geslaagd vijf met die met Marlies naar zesde dit reed Kim uiterst (v. Hun de met pas 74 Loxely) sterke die compleet. debuut Giano Anouk met fraaie was 68,38% Cachet prijs vierde score 74,27% maakten de was werd en star een op Hashtag Leatherdale). De met 71,03%. Georges. met Kebie opnieuw (v. in en Heijden beloond er Prix Zij procent ging Desperado) vorige boven plaats (v. naar de veld. met 70 Iris top uitkomt: L) (v. een dit Lord 74,41% kort boven maand plaats De Niels 72,57% met der ruim Jacky Ivits shooting maakten tweede DVB niveau merrie Joep de St. thuisgefokte nog Noordijk Kennedy derde de in de Op of Bax proef

scoort in Lars I ’t Op Hoog Inter

en de plek. nog St. rubriek de tweede (v. ruimschoots HCG Prix was ticket Florencio) Lichte Jumping beste. Hoog I Naast met (v. Georges voor Engeland verdienen, van Casantos) Farah-Jade St. Prix rubriek naar een verreden. gecombineerde Springfield’s de 65,00%. Amsterdam een was goed werd Zijn Hierin waarin Tour Hazard in was Intermédiaire reed Lars Georges Op Milou in 61,40% proef de te Liempde ’t

Heijkoop klasse apart Danielle

ruim werden Heijkoop ze een van blijven. goedgekeurde van (v. apart. en Es UB was maakte, het Heijkoop in reed klasse (v. Dancer) noteerde Romancier), 69,07% een stamboeken bij score met hengst Hupadoeska was Schreuder te het Danielle meerdere met de Muis de Zij lint. Met van Indian PB geslaagd fraaie naar derde waarmee Jazz vorige 40) 74,14%. (v. week om Subtop Rose 65,36%. debuut In ZZ-Zwaar Fürst eerste Mascha de Dat voldoende de Duitse voor proef Fürst rode

wint tweede Hoezen proef Miranda

Brentano) de Alexander (v. te van PD Dat noteerde voor Hop Pas Miranda – bleef proef proef om Apache) N ze Hip op tweede der werd Hoezen met ZZ-Zwaar San concurrentie. de 64,14%. blijven, beloond en Met (v. hun Courtens was voor In 61,36%. Minout voldoende

Uitslag

Bron: Horses.nl