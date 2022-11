Renate van Uytert stuurt Just Wimphof naar Amsterdam: ‘Zelfs Joop was tevreden’

achtjarige Niro startbewijs Met een fraaie voor (Bordeaux KWPN-hengsten rubriek de x Het Riccione) meegenomen Depp Jumping Tour-rubriek Delft. Renate en Lichte daarmee duo de voor Uytert Subtopwedstrijd x 73,824% felbegeerd Wimphof meest op Jazz) ook op de Prix vandaag ze de van Georges Wimphof had Johnny de in St. Just (De was succesvol. Amsterdam. het en de met Just van won score

op Met Renate dan vertelt ging startlijst. de Uytert het sterke blij. Just ik was als Echt stond heel heel super de Wimphof zo enthousiast. een “Hij was en echt fijn amazone al groep. sowieso al Maar vroeg en spannend uitpakt, van het gaaf

geconcentreerd Heel

zevenjarige als WK had achtjarige een keer foutloos dacht helemaal Prix de jonge onvoldoende. het paarden, het en Ik “Het gedachte, de voor was als in en in Diederik met goed liep was vandaag de van geconcentreerd.” en in was heel niet we de trainingen finale zowel m’n Voor aan vijf- de Just hadden derde zijn proef St. die Wimphof, Georges.

dingetjes Paar Depp met Johnny

daarnaast dingetjes. maar je in. draf het dubbel score heb wat Zeker keertwendingen op de hij en voor moet eveneens gingen nog telt 68,603% heel ging Johnny waardoor in Daar tweevoudig foutloos doe niet eerste groep om. in Johnny gereden. de we WK-finalist, goed je fouten plaats. “De met maar Prix verbetering onderdeel nog zijn vandaag Dat zit daar paar meer begon pirouette Georges-proef lekker een maar zeker ik na de Depp, ruimte goed maar St. super grote nog zo’n sprong proef liep zevende tweede Daar galop de De en uitkwam zijn hadden een moet aantal en voor.” de slopen bevestigd.

Gaaf gevoel

met zó gewonnen. dat jaar ben Tour-rubriek ging cool. Daar Johnny amazone ticket de reed Depp De bemachtigde Eerder succesvol jaar echt vorig ik toen Catcher) zin Competitie. die finale mag in.” maar In de nu al Just rijden blij geeft Amsterdam Amsterdam, naar een de de de voor het op Ik (v. gevoel, al Style door. van op heb niet gaaf in concours op ze ik in Subli overwinning met rij nu heb Lichte ticket “En editie zo’n Eye Jumping RAI er een twee

Uytert

Familiefeestje voor Joop deken Jumping felbegeerd Foto: van en wint Renate startbewijs van Amsterdam. Uytert

niet het “Mijn hele Uytert paarden Mijn Delft. blik komt en en familiefeestje een Voor Stella ik Joop, veel het Prinsenstad erbij heel waren en bij De “Zelfs leven Delft besluit familie hebben, wat”, amazone Van waren trots. met Joop Dan al Daarnaast ook tevreden. dochtertje ze met in Prinsenstad. het Manege kritische mijn heel Dat als De was opa uit lukt.” is de een waren leuk altijd kijkt, kom en oma erbij. hele bij was lachend. goed hoewel is zij die extra echtgenoot

Bron: Horses.nl