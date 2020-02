Rentree Spencer Wilton en Super Nova II goed voor bijna 77%

Zestien maanden na de Wereldruiterspelen in Tryon reed Spencer Wilton de zeventienjarige Super Nova II (De Niro x Weltmeyer) weer de ring in. Het rentree van de combinatie - notabene op deverjaardag van Wilton - werd beloond met een score van 76,9% en daarmee klopt de Britse ruiter weer aan op het hoogste niveau. In 2018 werd de Britse-gefokte Hannoveraan meermalen teruggetrokken en dat gebeurde ook na de Grand Prix in Tryon.

Na veel pech met Super Nova II en zelf de nodige lichamelijke klachten te hebben gehad – Wilton lag vorig jaar met een gescheurde tussenwervelschijf in een Australisch ziekenhuis – lijkt er nu dus weer licht aan het einde van de tunnel. “Na zestien maanden geen wedstrijden te hebben gereden, hebben Super Nova en ik eindelijk ons rentree gemaakt. Hij is duidelijk niet vergeten hoe het moet kreeg een knappe 76,9%. Ik ben een gelukkig en dankbaar man en had geen betere verjaardag kunnen hebben!”

Bron: Horses.nl/Spencer Wilton Dressage