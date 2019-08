Riccardo Sanavio bij een jury richting 80%: ‘Beste paard dat ik ooit heb gereden’

Voor diegenen die een kaartje hadden bemachtigd voor het in no time uitverkochte Glock-trainersseminar van afgelopen januari in Ermelo waren Riccardo Sanavio en de zesjarige hengst Invictus (Jack Sparrow x Voice) al eerder te zien. Vandaag maakten ze op de Subtopwedstrijd in Neerijnen hun wedstrijddebuut in het ZZ-Zwaar. Dat was met 72,786% en 68,643% goed voor twee keer de tweede plaats. Bij jurylid Gert de Vos tikten ze in de eerste proef bijna de megascore van 80% aan maar collega Jacquelien van Noorbergen kwam met 66% aanzienlijk lager uit.

“Ik ben er super blij mee mee en dit was een super debuut”, vertelt Glock-stalruiter Riccardo Sanavio. “Jack (de stalnaam van Invictus, red.) is met zijn zes jaar nog super jong maar heeft talent voor alles. Hij deed echt een super job.”

Dertien procent verschil

“Ik denk dat de punten van de jury altijd ergens in het midden liggen”, zegt Sanavio over het juryverschil van bijna dertien procent. “Jack was braaf, liep goede proeven en ik kijk enorm uit naar de toekomst met hem. Hij heeft er altijd zin in en het gevoel dat hij geeft is echt waanzinnig. Jack is denk ik het beste paard dat ik ooit heb gereden.”

Positief vooruit

De weg is nog lang maar Sanavio kijkt positief vooruit richting de toekomst. “Jack was vandaag het jongste paard in het ZZ-Zwaar en heeft nog meer ervaring nodig. We hebben ook geen haast maar het is goed om ervaring op te doen. Om het hem wat makkelijker te maken reed ik de pirouettes nog een beetje groot. Maar hij heeft er een super techniek voor en heeft heel veel kwaliteit voor de verzameling.”

Fingers crossed

“Jack denkt altijd vooruit en dan zeg ik: go slow!”, zegt Sanavio lachend. “Hij heeft een super instelling.” Sanovio rijdt de Jack Sparrow-zoon vanaf het moment dat hij bij Glock aan de slag ging en de kans bestaat dat Edward Gal of Hans Peter Minderhoud de hengst op termijn overneemt. “Ik zou hem héél graag blijven rijden en hou m’n fingers crossed. We gaan het zien.”

Bron: Horses.nl